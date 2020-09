Els Bombers deixen clar que no prescindiran de la base de Tírvia

Els Bombers de la Generalitat han deixat clar que no prescindiran de l'heliport de Tírvia, al Pallars Sobirà, com a base de l'helicòpter de rescats de muntanya. Consultats per l' Ara Pirineus, han assegurat que aquesta base continua formant part de l'operatiu de rescat a l'Alt Pirineu i Aran i que, justament, el que pretenen amb el pla que han elaborat d'ara al 2025 és millorar l'operativitat dels rescats. Per assolir aquest objectiu, afegeixen, en cap cas poden prescindir de l'heliport de Tírvia.

Tot plegat arriba després que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà emetés dimarts a la nit una nota de premsa assegurant que al territori hi havia "preocupació" per la possibilitat que es prescindís d'aquesta base. Posteriorment, en declaracions a Pallars Digital, el president del Consell Comarcal, Carlos Isus, va assegurar que Interior estava estudiant traslladar la base de l'helicòpter de rescat de Tírvia a la Seu d'Urgell, un fet que els Bombers han negat.