Bona afluència als cribratges massius a l'Alt Pirineu

La primera jornada del cribratge massiu a diverses poblacions de l'Alt Pirineu ha comptat amb una bona afluència de ciutadans. Tot i que a les poblacions més grans les proves es realitzaran durant diversos dies, força ciutadans han optat per anar-hi ja aquest mateix dilluns i això ha fet que en alguns moments es veiessin cues al carrer.

A Tremp, aquest dilluns a mig matí ja hi havia cua davant del pavelló del Casal, on es fan les proves. L'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Cases, s'ha mostrat satisfeta d'aquesta resposta de la ciutadania i ha afirmat que "això demostra que la gent té ganes de fer-se la prova per saber el què". "Creiem que el missatge que hem anat donant els últims dies per tal que la gent es conscienciés, es fes la prova i, en cas de ser positiu, s'aïllés, ha calat", ha afegit.

Tot i això, Cases ha insistit en la necessitat de dur la mascareta ben posada, tapant nas i boca, mantenir les distàncies de seguretat i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic freqüentment. També ha demanat responsabilitat a la gent, " que no s'agrupin més de quatre persones als bars, perquè a part de ser perillós pels contagis posa en un compromís als propietaris dels establiments", i ha recordat que "si seguim fent les coses bé, hi haurà Nadal", però si no, caldrà endurir les mesures.

A la Pobla de Segur també s'han pogut veure cues davant del pavelló poliesportiu per fer-se la prova i al Pont de Suert fins i tot han decidit ampliar l'horari per tal que totes les persones interessades a fer-se la prova se la puguin fer. Des de l'Ajuntament han indicat que aquest dimarts, de 9 a 14h podran anar-hi les persones amb els cognoms que comencin per les lletres entre la G i la O. De 15:30 a 20h, de la A a la Z i el dimecres de 9 a 14h, de la P a la Z.

En tots els casos, es demana a la gent que porti la targeta sanitària ja que, tot i que no és imprescindible, agilitza la feina. Un cop fet el test, cal esperar-se un quart d'hora per conèixer el resultat i actuar en conseqüència si s'és positiu.