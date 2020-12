El risc supera els 2.800 punts a Cerdanya i segueix creixent al conjunt de l'Alt Pirineu

La situació epidemiològica segueix empitjorant ràpidament a Catalunya i també al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. La situació més delicada segueix sent la de Cerdanya, on el risc ja ha superat els 2.800 punts, després que en les últimes hores hagi passat de 2.199 a 2.817. Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), aquesta segueix creixent i ja s'apropa a 2, després que en les últimes hores hagi pujat d'1,56 a 1,86. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

A l'Alt Urgell les xifres també pugen, però més moderadament. Així, el risc passa de 395 a 416 i l'Rt creix d'1,28 a 1,33. El que baixa és el nombre d'ingressats al Sant Hospital de la Seu d'Urgell per covid-19, que passa de 5 a 3. Al Pallars Sobirà, el risc i l'Rt es mantenen en 174 i 2,07, respectivament, però també baixa el nombre d'hospitalitzats de la comarca per covid-19. Fa 48 hores n'hi havia 2, fa 24, 1 i segons la darrera actualització de Salut, ara no n'hi ha cap.

Al Pallars Jussà, el risc passa de 305 a 343 i l'Rt puja de 0,61 a 0,71. Segons Salut, es mantenen 14 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. A l'Aran, el risc segueix sent molt baix, tot i que puja de 12 a 15, així com l'Rt, que passa de 0,57 a 0,71. Segons Salut, dues persones de la vall segueixen hospitalitzades per covid-19. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté en risc zero, tot i que les dades d'aquest dijous encara no comptabilitzen el cas detectat aquest dimecres i notificat per l'Ajuntament del Pont de Suert.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc pugi de 716 a 867 i l'Rt, d'1,56 a 1,86. En les últimes 24 hores s'han notificat 44 nous positius a la regió sanitària, de manera que l'acumulat de casos de covid-19 des de l'inici de la pandèmia ja és de 3.230.

Brot a la residència de Tremp

Pel que fa al brot de covid-19 detectat a finals de novembre a la residència de la Fundació Fiella de Tremp, en les últimes 24 hores no s'han notificat noves víctimes mortals, de manera que la xifra de defuncions es manté en 58, el que representa aproximadament un 40% dels residents que hi havia inicialment al centre. Segons Salut, a hores d'ara encara hi ha 22 residents i 32 professionals positius.

La situació sanitària actual al centre fa que aquest hagi pogut passar de ser una residència vermella a taronja, tal com informa l'ACN. Per aquest motiu, s'està organitzant un circuit de visites a familiars, el qual serà efectiu aviat segons indiquen fonts del Departament de Salut. Aquest també s'aplicarà en el pla de trobades amb usuaris de l'equipament durant les festes de Nadal.