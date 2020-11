Certifiquen com a espais segurs davant el covid-19 les estacions de muntanya de FGC

Les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han obtingut el certificat de qualitat d'AENOR com a espais segurs davant el covid-19. Des del grup han indicat que "aquest reconeixement certifica que els protocols i les mesures implementades per FGC Turisme des de l'inici de la crisi sanitària, encaminades a minimitzar el risc de contagi, són les adequades".

Han afegit que basant-se en les recomanacions d'organismes nacionals i internacionals, AENOR ha certificat la gestió d'FGC davant els riscos derivats de la Covid-19, "amb una anàlisi completa i rigorosa de totes les mesures que Ferrocarrils ha aplicat en diferents àmbits com el de la neteja, la desinfecció o la senyalització, vetllant sempre per la seguretat tant de les persones usuàries com del personal de les estacions de muntanya". Des d'FGC Turisme també han indicat que estan treballant per certificar les 6 estacions de muntanya amb el segell "Safe Tourism Certified", promogut per l'Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

Mesures especials anti-covid-19

Des d'FGC han recordat que en el marc de les mesures de seguretat per fer front al covid-19 que s'aplicaran a les estacions serà obligatori cobrir-se el rostre amb mascareta, o bé amb un tapacoll homologat, per als infants majors de 6 anys a remuntadors, zones d'espera i als embarcaments de les instal·lacions mecàniques. Igualment, serà obligatori en espais tancats, edificis i zones comunes com restaurants, botigues, punts d'atenció al client i taquilles.

També han remarcat que no s'aplicaran mesures de limitació d'aforament a les pistes d'esquí i surf de neu de l'estació per a la pràctica d'esports d'hivern. Com ja s'havia apuntat, tampoc es limitarà l'aforament als remuntadors, seguint les recomanacions de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM), per tal de minimitzar les cues i, per tant, les aglomeracions.

Als telecabines, així com al cremallera de Núria o el Cremallera i els Funiculars de Montserrat, es recomanarà mantenir el silenci, evitar parlar amb les altres persones i reduir la interacció social per reduir el risc de contagi i afegir seguretat en el transport. A banda, es limitarà l'aforament als espais tancats com restaurants, botigues o espais de lloguer de material, on es recomana mantenir una distància mínima d'1,5 metres entre persones.

També es reforçarà el servei de neteja i desinfecció d'espais comuns i hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a les taquilles i als edificis i restaurants de les estacions. A més, es recomana la compra i reserva en línia de forfets, bitllet i altres serveis als llocs web de les estacions per evitar aglomeracions a taquilles i a altres espais. En aquest sentit, s'implementarà transversalment a totes les estacions i es reforçarà el servei de Check-In automatitzat a les estacions amb la incorporació de noves màquines de venda i recollida de forfets i bitllets als diferents accessos a l'estació. També es mantindrà el control d'aforament al tren cremallera de Núria amb la reserva prèvia de data i seient a través del web.

Des d'FGC també recomanen el pagament a través de targeta de crèdit amb sistema contactless per evitar la manipulació d'efectiu per part del personal treballador així com l'ús de les aplicacions mòbils de les diferents estacions del grup com a suport d'informació de referència per als visitants. Allà hi trobaran tota l'actualitat de l'estació, estat d'obertura de serveis i el mapa de pistes. D'aquesta manera es volen evitar concentracions de persones als espais d'informació.

Política de contractació i cancel·lació

Enguany, i atenent a la singularitat de la situació causada pel covid-19, s'han previst noves condicions de cancel·lació per a la compra de forfets de temporada a les estacions d'FGC. S'ha aprovat una política de compensació als clients compradors d'aquest producte d'aquelles estacions que no puguin oferir 90 dies d'esquí durant la temporada per causes derivades de la pandèmia. En aquests casos, es contempla el reemborsament parcial de l'import de l'abonament. El saldo a reemborsar es defineix en proporció als dies d'utilització de cada forfet i el tipus d'abonament.

Esdeveniments esportius sense massificació

Pel que fa als esdeveniments esportius, l'objectiu és mantenir només aquells que pel seu format no impliquin massificació de participants ni públic assistent, seguint la normativa de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, del Consejo Superior de Deportes (CSD) així com els protocols específics definits per la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) i de la Federació Internacional d'Esquí (FIS).