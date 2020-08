Comença el Mostremp més atípic

L'espai cultural la Lira de Tremp ha reobert les portes aquest dimarts al vespre, després de mesos aturat per la pandèmia, per acollir el festival de cinema rural del Pallars, el Mostremp, que enguany celebra la novena edició. La companyia trempolina Teatremp ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida al festival, amb una acció que simulava el rodatge d'una pel·lícula en el marc del covid-19, titulada La meva gran boda Pallaresa.

Tot seguit s'han produït els parlaments del president de l'associació Amics del Cinema de Tremp Lluís Roy , del vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Antoni Flores i de l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, que han posat en valor la cultura i en concret el valor del setè art, " grans oblidats a causa de la pandèmia". També s'ha destacat "la gran tasca de l'organització del Mostremp a l'hora de superar els entrebancs que els ha suposat tirar endavant amb el festival malgrat les cancel·lacions en l'àmbit cultural".

També s'ha fet un homenatge a Pere Casaldàliga, que en la primera edició del festival va enviar un vídeo desitjant sort a tota l'organització. Finalment s'ha projectat la pel·lícula La Innocència de Lucia Alemany, guardonada als Premis Goya i Gaudí. La directora no ha pogut assistir a la inauguració del festival, però ha volgut presentar l'obra en primera persona amb la reproducció d'un vídeo. L'inici del festival ha comptat també amb la presentació de l'exposició Sinònims de cel·luloide, ubicada a la cantonada del carrer Soldevila.

Des de l'organització han destacat que, tot i estar immersos en una situació delicada, el festival ha comptat amb totes les mesures de seguretat i higiene davant el covid-19, i l'acte inaugural s'ha desenvolupat sense cap contratemps. La inauguració, asseguren, ha comptat amb una bona rebuda del públic, que tot i només poder emplenar el 50% de l'aforament de la sala ha omplert gairebé totes les butaques disponibles amb 150 assistents aproximadament.

Els pròxims dies el festival comptarà amb les projeccions dels curtmetratges finalistes. Aquestes s'agruparan en dues sessions que es realitzaran el divendres i el dissabte. La projecció dels curts de la secció Infantil i Juvenil tindran lloc aquest dimecres i la projecció els curts de la secció Pallars&Ribagorça, dijous.

A partir de divendres està prevista la cara més participativa del festival, amb diferents tallers i activitats per als diferents públics. Tallers de fotografia per a infants i joves, una activitat a càrrec de l'entitat La Casa del Sol Naixent, la presentació del llibre Grandes Temas del Western de l'Editorial Dolmen o la presentació de la primera mostra de fotografia rural, Photorural per Xavier Socoró.