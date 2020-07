Compromís habilita el seu local de la Seu com a punt de suport administratiu a persones vulnerables

Compromís ha habilitat el seu local, situat a la cèntrica plaça del Carme de la Seu d'Urgell, com a punt de suport administratiu a persones en situació vulnerable. Tal com ha donat a conèixer la formació, a l'oposició a l'Ajuntament de la Seu i al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, la iniciativa va sorgir fa unes setmanes, en constatar que arran de la situació de pandèmia, "el desbordament dels serveis socials i el tancament d'oficines d'atenció al públic d'alguns organismes havia provocat una dificultat afegida a les persones en situació vulnerable".

En aquest sentit, assenyalen que "la tramitació telemàtica dels ajuts de les diferents administracions requereix tenir uns coneixements i uns equipaments informàtics que molta gent no té". En alguns casos, afegeixen, algunes persones que han patit amb força la crisi econòmica derivada del covid-19, "han hagut de donar de baixa el servei d'internet", un fet asseguren que els ha dificultat tramitar algunes ajudes.

És per tot això que Compromís ha posat a disposició de la població aquest servei de suport administratiu al seu local. De moment, asseguren que, fins a dia d'avui, ja han ajudat a més de mig centenar de persones de la Seu i l'Alt Urgell a tramitar amb èxit la sol·licitud de les ajudes. Aquest servei, remarquen, ha funcionat pel procediment de cita prèvia per garantir les mesures de prevenció de la salut i amb una durada de fins a una hora i mitja per persona. Pel regidor i portaveu del grup de Compromís, Joan Barrera, la decisió d'oferir aquest servei gratuït a la població més vulnerable ve donat "per complir amb allò per què estem a la política la gent de Compromís: per millorar la vida de les persones".

Pel que fa al tipus de consulta, Barrera ha explicat que " la majoria de demandes han estat la tramitació de l'ingrés mínim vital, una ajuda sense precedents del govern de l'Estat que suposa el reconeixement del dret a una vida digna de totes les persones" i afegeix que "el que més ens demana la gent és ajuda per trobar feina, ja que tots preferirien treballar i no haver de demanar res".