Compromís: responsabilitat, residència, la Seu

Pels carrers de la Seu, i també m'atreviria a dir de quasi de tot el món, només es parla d'una cosa: de la crisi sanitària i econòmica del covid-19. Aquesta pandèmia ho ha condicionat tot des del seu inici a les nostres contrades, amb una afectació claríssima a nivell sanitari. També ha provocat una de les pitjors crisis econòmiques que es recorda amb una profunda afectació al teixit comercial i empresarial de casa nostra.

Davant d'aquesta dramàtica situació, ara més que mai, cal que totes les ciutadanes i ciutadans actuïn d'una manera responsable. Això inclou, és clar, als seus representants polítics que han d'actuar amb especial responsabilitat.

El dilluns 21 de desembre es va presentar al ple municipal de la Seu el pressupost, que és el document que defineix com l'Ajuntament gasta els diners públics per fer front a les necessitats de la ciutat. I per primer cop en dècades s'han pactat els pressupostos entre l'equip de govern i Compromís, en un pacte sense precedents.

Compromís ha elegit actuar amb responsabilitat i, davant les dificultats, ha proposat 12 modificacions del pressupost que corregien mancances més que evidents. La primera i principal és que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha d'impulsar la construcció d'una residència per a la gent gran. Gairebé 25.000 persones han mort en residències per a gent gran durant la pandèmia, una xifra especialment esfereïdora i que ens hauria de fer reflexionar a tots plegats. La gent gran és un col·lectiu especialment vulnerable que ha de ser tractat amb respecte, atenció i estima. I les administracions públiques han de garantir que això es compleixi.

No pot ser que la Seu i la seva comarca, a dia d'avui, no disposin d'una residència pública. Per això Compromís ha exigit que hi hagi una partida econòmica de 500.000 euros per impulsar la redacció del projecte d'un complex residencial modern, amb espais enjardinats, amb pisos tutelats i places de residència de gestió pública a l'Horta del Valira. És una necessitat inajornable. Era una de les prioritats del projecte de Compromís que va obtenir el recolzament majoritari en les darreres eleccions.

En l'àmbit sanitari també s'ha acordat la creació d'una comissió que comptarà amb 3 experts de prestigi en planificació sanitària i que tindrà la funció d'assessorar l'Ajuntament de la millor ubicació dels complexos sanitaris així com de la cartera de serveis adequada per al nostre futur hospital. Hi ha altres iniciatives que també Compromís ha volgut impulsar, com la promoció econòmica, dedicant una partida econòmica per a coliderar amb Andorra, de forma efectiva, el procés que ha de portar que la Catedral sigui nomenada com a Patrimoni de la Humanitat. També hem proposat l'obertura d'una delegació de l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries) del Pirineu a la Ciutadella de Castellciutat.

Un altre aspecte important és l'habitatge públic. Els darrers 16 anys de governs de Convergència i ERC no s'ha fet cap acció a favor de l'habitatge social per a joves i famílies amb necessitats econòmiques. Per tant, durant l'any 2021 hem proposat que l'Ajuntament compri un edifici inacabat amb 13 habitatges, a l'Av. Valira 9, propietat de la SAREB, per convertir-lo en habitatges de lloguer. En aquests moments és molt urgent tirar endavant aquesta iniciativa.

Les 12 propostes també inclouen d'altres que volen renovar l'urbanisme, amb una plena accessibilitat per tots ells urgellencs i urgellenques eliminant les barreres arquitectòniques. També es reformaran, amb l'execució de diferents plataformes úniques, el carrer Regència d'Urgell i el carrer Sant Ermengol, des del carrer Llorenç Tomàs i Costa fins al carrer Sant Ot, i s'encarregarà un projecte d'embelliment de l'avinguda Guillem Graell i avinguda Valira i des de la rotonda d'entrada d'Andorra fins a la rotonda de plaça Catalunya.

La transparència també té un lloc important. Cal que l'Ajuntament i les seves empreses municipals siguin un model de gestió transparent i per això s'han demanat diferents mesures per avançar en aquesta direcció. Per últim, també s'han pactat altres mesures com la creació de nous horts socials a la ciutat, la reivindicació de la instal·lació d'un ascensor a l'escola Albert Vives, una partida econòmica per a nous projectes i entitats del tercer sector, i la substitució dels bufadors de neteja per màquines aspiradores.

Davant de partidismes, cal posar per sobre de tot la Seu. Segurament discreparem de moltes coses, però els moments actuals exigeixen caminar junts per intentar pal·liar aquesta crisi que esperem que durant el 2021 es vagi esvaint. Deia Leon Tolstoi (1828-1910), gran novel·lista rus, que "tots pensen en canviar el món, però ningú pensa en canviar-se a sí mateix". Fem entre tots un camí que ens porti cap al futur.

Joan Barrera és regidor de Compromís per la Seu