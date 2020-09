Denuncien una central hidroelèctrica de l'Alt Urgell per incomplir el cabal ecològic del Segre

Els Agents Rurals han denunciat una central hidroelèctrica de l'Alt Urgell per incomplir el cabal ecològic de manteniment del Segre. Tal com han donat a conèixer a través de les xarxes socials, la denúncia s'ha fet després de diverses inspeccions i aforaments, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Aquestes mesures han permès determinar que la central alliberava per sota de la captació 730 litres per segon, quan l'estipulat són 1.400.

Després de diverses inspeccions i aforaments, en col·laboració amb @aigua_cat , denunciem una central hidroelèctrica al riu Segre per incompliment del cabal ecològic de manteniment.

La central alliberava per sota de la captació 730 litres per segon, en lloc dels 1400 estipulats. pic.twitter.com/92Qxqkke11 — Agents Rurals (@agentsruralscat) September 17, 2020

Els Agents Rurals no han fet pública l'empresa titular de la central hidroelèctrica ni tampoc la seva ubicació exacta. A demanda de l' Ara Pirineus, únicament han confirmat que els fets han tingut lloc a l'Alt Urgell.