Detingut el responsable d'una plantació de marihuana en ple centre de la Seu d'Urgell

La Policia Nacional espanyola ha detingut a una persona com a responsable d'una plantació de marihuana a la terrassa d'un àtic al bell mig de la Seu d'Urgell. Tal com ha donat a conèixer aquest dimecres el cos de policia, la detenció va tenir lloc dimecres de la setmana passada a la mateixa capital alturgellenca. Segons el comunicat policial, la investigació duta a terme va permetre esclarir que la persona responsable de la plantació també es dedicava a vendre i distribuir la marihuana obtinguda, motiu pel qual se l'ha detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i ha passat a disposició del jutjat número 2 de la Seu.

Segons la policia, la persona disposava de dos domicilis a la ciutat, un com a habitatge habitual i l'altre com a espai per a la plantació. En els dos registres domiciliaris realitzats s'ha localitzat un quilo de marihuana així com balances de precisió i eines per al cultiu, elaboració i envasat del producte. El cos policial ha destacat el fet que la plantació estava ubicada a la terrassa d'un àtic molt cèntric de la ciutat, de manera que era clarament visible des de l'exterior, i més tenint en compte la mida considerable que tenien les plantes.