Dimiteixen en bloc els principals càrrecs del PDECat a l'Alt Pirineu

Els principals càrrecs orgànics del PDECat a l'Alt Pirineu han dimitit en bloc. Tal com ha pogut saber l' Ara Pirineus, la presidenta de la formació a l'Alt Pirineu, Mayte Rivero, ha anunciat la seva dimissió, juntament amb la dels presidents comarcals de la formació a l'Alta Ribagorça, els dos Pallars, l'Alt Urgell i Cerdanya.

A la carta, enviada a militants i càrrecs locals, i a la qual ha tingut accés aquest mitjà, Rivero explica que " donats els darrers esdeveniments que han donat lloc a la creació d'un nou espai polític", en relació a Junts per Catalunya, "i sense que, de moment, s'hagi culminat la transició que tots esperàvem i, donat que les negociacions que esperem acabin en acord estan per sobre del dia a dia" aquests sis càrrecs orgànics de l'Alt Pirineu han decidit dimitir de les seves funcions.

Aquesta decisió, afegeix, "ve motivada principalment pel fet que el nostre mandat polític ha caducat i, per circumstàncies diverses, els associats i associades no heu estat cridats de nou a escollir qui voleu que ostenti aquestes responsabilitats". Rivero remarca que "degut als canvis circumstancials que s'han donat en l'esfera política del país i a nivell intern, considerem de justícia que es presentin de nou equips i aquests siguin avalats pels associats i associades del Pirineu".

A la carta, Rivero assegura que "conscients de la complexitat del moment i sempre amb voluntat de sumar, hem fet arribar aquesta decisió a la direcció nacional i ens hem posat a la seva disposició per tal que l'herència de l'espai polític que tants anys ens ha unit pugui ser integrat en el marc de Junts per Catalunya i en surti reforçat el projecte, les persones que l'integren i el país lliure que volem". Rivero també apunta que "tenint en compte que les negociacions s'han dut i es duen a terme per sobre del nostre àmbit territorial i que no hem estat consultats, aquesta és la nostra humil aportació".

Tot i aquesta dimissió com a càrrecs orgànics, a la nota s'assegura que "s eguirem militant al Partit Demòcrata, seguirem treballant i atenent les persones del nostre territori i mentre hi hagi la més mínima possibilitat d'entesa per unir tot l'espai que representem, el partit tindrà la nostra mà estesa per fer-ho possible sempre respectant la decisió personal que prengui cadascú en cas que l'acord no sigui possible".