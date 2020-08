ERC acusa l'alcalde de Puigcerdà d'"amagar les dades reals" de covid-19 al municipi

Esquerra Republicana, el principal grup de l'oposició a l' Ajuntament de Puigcerdà, ha acusat l'alcalde de la vila, Albert Piñeira, d'enganyar a la ciutadania, amagant les dades reals relatives a la situació del covid-19 al municipi. En un comunicat de premsa molt dur, el grup municipal republicà acusa l'equip de govern, i especialment a Piñeira, d'oferir a través de les xarxes socials unes dades relatives als casos de contagi i a l'evolució de la pandèmia a Puigcerdà "que poc tenen a veure, o res, amb la realitat que ens toca viure". En aquest sentit, des del grup assenyalen textualment que "per tots és conegut que hi ha més casos dels que realment s'anuncien. Aquí som quatre i tothom en coneix un o més d'un, i si ens posem a sumar, les xifres no lliguen".

Des d'Esquerra apunten que "un dels motius d'aquests balls de xifres podria ser que les persones que estiuegen a la comarca i que resulten positives es comptabilitzen a la seva regió sanitària, és a dir, un positiu d'un estiuejant a Vilallobent, Alp o Bolvir, que tingui la seva residència habitual a Barcelona, es comptabilitzarà com a positiu de Barcelona tot i haver-se fet la prova al CAP de Puigcerdà". Des del principal grup de l'oposició assenyalen que aquesta "ja és una manera 'd'explicar les dades a la ciutadania' que li va molt bé al nostre batlle, ja que continuem fent veure que a Puigcerdà estem (o estàvem) millor que enlloc i que el nostre aire és tan pur que fins i tot debilita al virus". Unes xifres, afegeixen, que "donades així, si realment es té el control de les dades reals, afavoreixen un turisme que passeja tranquil·lament pels nostres carrers i gaudeix de la nostra àmplia oferta gastronòmica, lúdica i turística. En resum, una falsa sensació de seguretat que fa que ens relaxem i abaixem la precaució i les mesures de protecció".

En el comunicat, afegeixen que "és evident que primer de tot cal apel·lar al sentit de la responsabilitat individual, i no podem deixar de posar en valor la professionalitat i entrega dels nostres comerciants i restauradors, que fan mans i mànigues per poder atendre l'allau de visitants que aquests mesos tenim a la comarca, però el que no podem permetre, de cap manera, és la frivolitat amb què el senyor Piñeira juga amb la salut de totes i tots".

Els republicans insisteixen que, "per tal que les xifres continuïn sent 'positives' a casa nostra, a banda de no informar correctament de l'evolució de la pandèmia", des de l'equip de govern " s'envia a diferents col·lectius del nostre Ajuntament a fer-se les proves al país veí, a França, per tal que aquestes dades no figurin al registre estatal català i espanyol. Unes dades que, en cas de confirmar-se'n els positius, farien que aquests col·lectius i, per extensió, el personal de l'Ajuntament que hagi estat en contacte amb els casos positius, haguessin de passar una quarantena, deixant així diferents serveis municipals sense efectius".

Des d'Esquerra acusen Piñeira d'un "excés de frivolitat que denota, una vegada més, que pel nostre alcalde es prioritza la seva quota de popularitat abans que la salut del seu propi personal. Que prioritza el seu 'ho tinc tot sota control' abans que garantir el lloc i les condicions de treball del personal de l'Ajuntament i dels mateixos veïns i veïnes de Puigcerdà. Que prefereix amagar la seva mala gestió abans de protegir la salut pública".

Des del principal grup de l'oposició conclouen que "és cert que una nova aturada a la nostra economia seria un desgavell a tots els nivells, tan comarcalment com de país, i cal mesurar molt i molt bé les conseqüències dels actes o declaracions que ens toca fer als servidors públics". Tot i això, assenyalen que, alhora, cal vetllar pel bé comú i "posar sobre la taula totes les variables, factors de risc i possibles repercussions en funció d'unes o altres decisions. Però el que no podem perdre mai de vista és la salut de tothom".

Per tot plegat, indiquen, "cal que el senyor Piñeira argumenti els motius pels quals encara no s'ha fet la convocatòria de places als col·lectius afectats, sobretot el de la Policia Local, en segon lloc, per què decideix amagar les dades reals pel que fa a l'evolució de la pandèmia i, en darrer lloc, per què no vol fer les proves de control pertinents al personal de l'Ajuntament ni al CAP de Puigcerdà ni a l'Hospital Transfronterer, seguint així les recomanacions i normatives dels organismes oficials de la Generalitat de Catalunya".

L' Ara Pirineus s'ha posat en contacte amb l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i està previst que en les pròximes hores rebati aquestes acusacions.