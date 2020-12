Educació incorpora una directora adjunta a l'Alt Pirineu i Aran

El Departament d'Educació ha nomenat aquest dimarts Rosa Marsol com a directora adjunta als Serveis Territorials de Lleida per desenvolupar les tasques de coordinadora i planificadora escolar a l'Alt Pirineu i Aran. Marsol s'ubicarà físicament a la seu de delegació territorial del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, ubicada a Tremp.

Rosa Marsol, nascuda a Tremp l'any 1965, és diplomada en professorat d'EGB i d'Educació Especial, mestra de català i postgrau en Educació Física. És funcionària de carrera des de l'any 1990 i, en aquest període, ha treballat a Tremp, Esterri d'Àneu, Puigcerdà i Albesa, on ha ocupat els càrrecs de direcció, cap d'estudis, secretaria i, actualment, coordinadora de riscs laborals.

Recordem que l'any 2018 els comuns van reclamar que Ensenyament desplegués uns serveis territorials propis a l'Alt Pirineu i Aran diferenciats dels de Lleida, com ja tenen altres àmbits administratius de la Generalitat com les Terres de l'Ebre o la Catalunya Central. De fet, l'Alt Pirineu i Aran és l'únic d'aquests àmbits on el govern no hi té un desplegament sectorial sinó que únicament hi té una delegada.