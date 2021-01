L’Espai Ermengol, un equipament al servei del patrimoni natural i cultural

El patrimoni natural i cultural d'un territori són un capital fonamental per al seu desenvolupament, ja sigui en matèria d'educació, recerca, conservació, divulgació o activitat turística. Conscients d'aquesta importància, en la present legislatura s'han incorporat les regidories de patrimoni natural i cultural al cartipàs de l'ajuntament de la Seu d'Urgell, amb la voluntat de desplegar iniciatives que donin una major visibilitat i rellevància als béns naturals i culturals del nostre entorn.

Ambdues àrees tenen el seu epicentre a l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, un equipament situat al centre històric de la Seu i que enguany celebra el seu desè aniversari. L'edifici, que fa tàndem amb l'oficina de turisme, va ser concebut amb l'objectiu de conservar i difondre el patrimoni històric, i promoure la cultura i el turisme a nivell municipal i comarcal. Des de la seva creació, s'han realitzat visites guiades, conferències, tallers i ha hostatjat diverses exposicions, a més de ser un punt de parada obligada pels visitants que volen conèixer aquest racó de l'Alt Pirineu català, transformant-lo en un espai polivalent, clau per a l'activitat cultural i econòmica del municipi.

Des de les dues regidories volem donar continuïtat a aquestes activitats i, aprofitant el bagatge i experiència d'aquests anys, anar un pas més enllà i convertir aquest equipament en un espai d'aprenentatge. Com? De ben segur que no hi ha una fórmula unívoca, però creiem que una opció és a partir de la dinamització dels diferents projectes museístics actuals i futurs, i, sobretot, del treball en xarxa amb museus, escoles, parcs naturals, empreses, professionals del guiatge, col·lectius... En aquest sentit, les dues darreres exposicions que acull l'Espai Ermengol segueixen aquest camí: "el museu és una escola", una iniciativa gestionada des de les escoles, que enriqueix la narrativa del museu i que arriba a la ciutadania, ja que l'alumnat veu com els seus treballs estan presents a la ciutat. I per l'altra, l'exposició "el clima del Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró", que ens apropa a la muntanya des de l'òptica del clima i la meteorologia a partir d'un seguit de plafons expositius, recursos audiovisuals, material didàctic i visites guiades de la mà dels seus impulsors.

Des del nostre punt de vista, els reptes d'aquest equipament en clau patrimonial giren a l'entorn dels següents eixos: presentar diverses exposicions itinerants que ens apropin a la natura i cultura pirinenca, generar la major activitat possible a partir d'aquestes mostres, incrementar les pràctiques conjuntes amb altres agents (d'àmbit municipal, comarcal o pirinenc), i que l'Espai Ermengol sigui un punt de referència per a totes les persones que vulguin conèixer el patrimoni natural i cultural (material i immaterial) del nostre entorn, la necessitat de preservar-lo i, d'aquesta manera, contribuir a garantir-ne el futur.

Carlos Guàrdia Carbonell és regidor de patrimoni cultural de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell

Núria Tomàs Gimó és regidora de patrimoni natural de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell