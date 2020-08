La Festa Major de la Seu escalfa motors

La Seu d'Urgell prepara la seva Festa Major més atípica, que començarà el dilluns 24 d'agost amb els actes previs, i s'allargarà fins al dilluns 31 d'agost. Entre aquests actes previs destaquen el Teatre de Festa Major, que enguany anirà a càrrec de Quim Masferrer, amb Moltes gràcies. Aquest es durà a terme el dijous 27 d'agost a partir de les 19 hores pels carrers de la Seu i es podrà seguir en línia. Pel seu caràcter itinerant, aquesta activitat no requerirà inscripció prèvia.

També es farà el Concert familiar de Festa Major de reggae per a xics amb The Penguins, en aquest cas el dimarts 25 a les 19 hores a la plaça Catalunya. El dilluns 24 d'agost també hi haurà cinema a la fresca amb la pel·lícula Yesterday a les 22 hores a la plaça dels Oms. El toc còmic anirà a càrrec d' Edu Mutante amb el monòleg Imitólogos el dijous 27 a les 22 hores a la plaça Catalunya.

Per la seva banda, la Caravana Cultural d'Òmnium s'instal·larà el dimecres 26 d'agost a la plaça dels Oms a partir de les sis de la tarda i fins a les onze de la nit. El programa començarà amb l'espectacle d'animació infantil Dones de circ. A les 19 hores es farà la presentació del llibre Les amistats traïdes, Premi Sant Jordi 2020, amb la presència de l'autor, David Nel·lo, i la intervenció de Laura Casanovas. A les 20 hores es durà a terme un debat sobre l'actualitat. La jornada finalitzarà amb una sessió de cinema a la fresca a partir de les 21:30 hores amb el Festival Confitats en Curt. Durant la tarda hi haurà food truck i s'instal·larà l'exposició ' El mapa de la repressió'. Aquesta activitat no requereix inscripció prèvia però hi haurà control d'aforament en tot moment.

El dimecres 26 d'agost a les 20:30 hores s'estrenarà l'obra de teatre al carrer Cyrano de Bergerac a càrrec de Pirineus Creatius al Parc del Valira. L'obra es representarà diàriament fins al dilluns 31 d'agost en el mateix horari. Les entrades ja estan disponibles i cal reservar-les directament a aquest web.

Totes les activitats són gratuïtes, però l'aforament és limitat a causa de la situació sanitària i algunes requereixen reserva prèvia. Les inscripcions es podran formalitzar a partir del pròxim dilluns 17 d'agost a través del web de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Cal afegir que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell vetllarà per a fer complir les mesures sanitàries de prevenció en cada un dels actes. El cartell complet de la Festa Major es donarà a conèixer aquest dilluns al migdia en roda de premsa.