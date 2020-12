La Fiscalia torna a demanar documentació a Salut sobre la gestió de la residència de Tremp

La Fiscalia insisteix a demanar documentació al Departament de Salut per comprovar si es van complir els protocols davant el brot de coronavirus que ja ha causat 53 morts a la residència de Tremp. La setmana passada van fer la petició als tècnics d'Inspecció del Departament però no han obtingut resposta. És per això que el ministeri públic ha tornat a demanar la informació aquest dilluns, directament a la responsable dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Divina Farreny. De moment, no consta que cap família hagi denunciat els fets ni als Mossos d'Esquadra ni judicialment. Des del 28 de novembre, el centre està gestionat per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). Actualment 81 residents i 42 treballadors són positius de covid-19.