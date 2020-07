Frederic Vergés Bartau rep el premi Robèrt Lafont per la seva tasca a favor de l'aranès

Frederic Vergés Bartau ha estat distingit per la Generalitat amb el 6è premi Robèrt Lafont, en reconeixement a persones que s'han distingit per "la defensa", projecció i promoció de l'occità, llengua pròpia de l'Aran i oficial a Catalunya. Vergés va ser pioner en l'ensenyament de l'aranès a l'Aran als anys 70. Va introduir el seu ensenyament a les escoles i és autor de nombroses obres i materials per al seu aprenentatge, com també d'obres literàries. Va ser president científic de la comissió impulsada per la Direcció General de Política Lingüística el 1982 per elaborar les Nòrmes Ortografiques der Aranés. Vergés ha estat escollit entre dotze candidatures presentades per institucions, universitats, i a través de la participació ciutadana.

Vergés, que va ser defensor des dels primers moments de l'occitanitat de l'aranès i ha estat també mestre de mestres d'aranès, és un referent per a diverses generacions d'aranesos i també de la història recent de la llengua de l'Aran. Vergés ha estat escollit entre les dotze candidatures presentades per institucions, universitats, i també a través de la participació ciutadana oberta per la Direcció General de Política Lingüística en aquesta edició. L'acte institucional de lliurament se celebrarà previsiblement a finals del mes de novembre al Palau de la Generalitat.

El jurat del Premi, presidit per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha estat integrat per la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa; el Síndic d'Aran, Francés Boya; el president de l'Institut d'Estudis Aranesi, Jusèp Loís Sans; el cap dels serveis territorials del Departament de Cultura a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, i els responsables d'aranès a la Direcció General de Política Lingüística, Xavier Moral, i al Conselh Generau d'Aran, Verònia Barés.

El Prèmi Robèrt Lafont de la Generalitat va ser instituït el 2010, per al Direcció General de Política Lingüística. Els premiats de les edicions anteriors són Pèire Bec (2010), Philip Gardy (2012), Jacme Taupiac (2014), la Fondacion Musèu etonologic dera Val d'Aran (2016) i Georg Kremnitz (2018).