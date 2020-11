L'Hospital de Cerdanya ja pot fer PCR ràpides i tests d'antígens

L'Hospital de Cerdanya ja pot dur a terme PCR ràpides i test d'antígens, gràcies a la incorporació de nova maquinària i d'estoc de reactius. Això permetrà escurçar considerablement el temps de resposta en els supòsits en què calgui fer un diagnòstic ràpid de covid-19, tal com han expressat des de l'equipament sanitari en un comunicat. D'aquesta manera, es preveu practicar una PCR ràpida, amb la qual s'obtenen els resultats en 40 minuts, a tots els pacients que s'hagin de sotmetre a una cirurgia urgent o a les dones que ingressen amb el part en curs, entre d'altres. Pel que fa al test d'antígens, que dona resultats en 15 minuts, es farà a persones amb símptomes de coronavirus que estiguin a urgències o a consultes externes.

Els tests d'antígens també es practicaran als pacients que hagin de ser ingressats a la planta d'hospitalització, així com també als que tinguin programada una cirurgia menor ambulatòria o en aquells casos d'intervenció quirúrgica o en part en què no sigui possible esperar els 40 minuts que triga la PCR ràpida. Pel que fa les proves PCR convencionals, es continuaran derivant als laboratoris de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i als del Centre Hospitalier de Perpinyà.

La nova maquinària també permet un estalvi de temps i de costos, ja que s'hi poden dur a terme proves com ara les determinacions per Grip A, Grip B i virus respiratori sinctidial, virus del papil·loma humà, mycobacterium tuberculosis, meisseria gonorreae i chlamydia trachomatis.