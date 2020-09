Jordi Fàbrega: "Crec que no estem tan malament com sembla pels índexs"

El risc de rebrot segueix baixant a l'Alt Pirineu i Aran i, segons les darreres dades ofertes per Salut, en les darreres 24 hores ha passat de 290,08 a 282,49. Mentrestant, la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), que és la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, també recula, passant d'1,47 a 1,41. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han detectat 11 a tota la regió sanitària, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 943.

Una de les comarques on la situació sanitària derivada del covid-19 comença a millorar després de diversos dies d'empitjorament és l'Alt Urgell. Segons les darreres dades, en les últimes 24 hores el risc de rebrot a la comarca ha passat de 281,13 a 248,81, mentre que l'Rt ha baixat d'1,99 a 1,98 (l'ideal és que estigui per sota d'1).

Pel que fa a la Seu d'Urgell, que és on hi ha hagut els principals focus les darreres setmanes, la situació també ha començat a millorar i en les últimes 24 hores ha passat d'un risc de 480 a un de 423. L'Rt, mentrestant, ha baixat de 2,33 a 2,32. Justament, les darreres hores, l'alcalde de la Seu, president de la Fundació Sant Hospital i metge de professió, Jordi Fàbrega, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a través de les xarxes socials.

Tot i deixar clar que " no ens podem relaxar", l'alcalde ha assegurat que "crec sincerament que no estem tan malament com sembla pels índexs". En aquest sentit, ha assenyalat que "a llocs pocs poblats, pocs casos fan augmentar molt l'Rho i el risc de rebrot". A més, ha recordat que aquestes dades "van amb 3-4 dies de retard". Fàbrega també ha indicat que segons els casos setmanals per cada 100.000 habitants l'Alt Urgell segueix en verd, igual que ho ha estat les últimes dues setmanes, i ha afegit que "la baixada ha estat molt important". L'alcalde també ha informat que "ara mateix detectem 1-2 positius al dia, quan prèviament eren 4-7. Caldria arribar a 0-1 al dia, per anar bé, o sigui que no ens podem relaxar".

Fàbrega també ha explicat que en les darreres hores s'han donat d'alta els dos pacients que quedaven ingressats al Sant Hospital amb covid-19, de manera que ara ja no en queda cap. Actualment hi ha 18 persones confinades a casa per haver donat positiu i 52 més per precaució, en ser contactes estrets.

A Cerdanya, mentrestant, el risc de rebrot ha tornat a pujar lleugerament les darreres 24 hores, passant de 817,03 a 860,56, mentre que l'Rt ha pujat d'1,89 a 1,91. Ara mateix, i segons dades de mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 2 pacients ingressats amb covid-19 i 4 possibles casos pendents de diagnòstic.

El risc de rebrot també segueix pujant a l'Alta Ribagorça, que en les darreres 24 hores ha passat de 87,44 a 149,89, mentre que l'Rt ha pujat d'1 a 1,29. La situació, en canvi, millora al Pallars Sobirà, que passa d'un risc de 223,71 a un de 145,90, i d'una Rt d'1,64 a una d'1,07.

Els millors resgistres els segueixen tenint el Pallars Jussà i la Val d'Aran, que es mantenen amb un risc moderat i una Rt per sota d'1. En el cas del Jussà, en les darreres 24 hores el risc ha pujat molt lleugerament (de 63,01 a 64,74), però l'Rt ha baixat de 0,76 a 0,65. A l'Aran, mentrestant, el risc ha baixat de 97,24 a 73,70 i l'Rt ha passat de 0,90 a 0,76. A l'Hospital del Pallars hi ha ara mateix 1 hospitalitzat per covid-19 i a l'Espitau Val d'Aran, 2.