L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, anirà en posició de sortida a les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer. Ha resultat un dels tres candidats més votats per la militància de Junts per Catalunya a la circumscripció de Lleida. Concretament, ha obtingut 100 vots en les eleccions internes celebrades aquest cap de setmana, on s'elegien els primers tres o quatre llocs de les llistes a les circumscripcions de Lleida, Girona i Tarragona, així com els 8 candidats de la circumscripció de Barcelona que aniran després de la cap de llista, Laura Borràs.

Concretament, Fàbrega ha obtingut 100 vots a la circumscripció de Lleida, el que l'ha situat segon, després de Ramon Tremosa, que n'ha aconseguit 209. Tot i això, l'Executiva Nacional l'ha situat tercer per garantir la paritat home-dona, situant de número 2 a Cristina Casol, que havia quedat quarta.

Entre els candidats pirinencs que concorrien a aquesta votació per encapçalar les llistes de la circumscripció de Lleida també hi havia Jeannine Abella, exregidora d'Isona i Conca Dellà, que ha obtingut 51 vots i que, si es respecten l'ordre i els criteris de paritat, aniria de quarta, un lloc a priori també de sortida. Seguint els mateixos criteris, el número sis podria ser per a Imma Gallardo, de Sort, que ha rebut 40 vots. Des de la formació, però, han indicat que a l'hora de confegir les llistes definitives es tindran en compte altres elements, com ara "la pluralitat ideològica, l'equilibri territorial, la diversitat professional, l'equilibri entre experiència i renovació institucional i la diversitat generacional". Una proposa que també se sotmetrà a votació dels afiliats.

Altres candidats pirinencs han estat Josep Lluís Farrero, de la Vall de Boí, que ha aconseguit 21 vots, l'aranesa Anna Geli, que ha assolit 16 vots, Joan Pallarès, de Peramola, que ha aconseguit 8 vots i Constante Aranda, d'Isona i Conca Dellà, que ha obtingut 5 vots. Ramon Tremosa, per la seva banda, té arrels familiars a Areny de Noguera, a la Ribagorça aragonesa. Mentrestant, a la demarcació de Girona havia presentat candidatura l'alcalde de Ger, Alfons Casamajó. El batlle cerdà ha quedat en tretzena posició, amb 24 vots.