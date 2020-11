Lleugera millora al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran

Després de diversos dies de pujada, la situació al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran sembla que s'ha estabilitzat i comença a millorar. Segons les últimes dades ofertes per Salut, al global de la regió sanitària el risc de rebrot ha passat en les últimes 24 hores de 702 a 698, tot i que segueix estant en uns índexs molt alts. Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) aquesta ha baixat d'1,35 a 1,30. Recordem que si està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 encomana a més d'una persona. Pel que fa als nous casos, en les últimes hores se n'han detectat 33 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 2.248.

L'única comarca on els índexs segueixen pujant és l' Alta Ribagorça, on la vintena de casos detectats al llarg dels darrers dies al municipi del Pont de Suert han fet disparar el risc i l'Rt. Cal tenir en compte, però, que en zones amb baixa densitat de població, pocs positius fan que aquests indicadors creixin molt de pressa i que, un cop controlats els casos, tornin a baixar també amb rapidesa. En les últimes hores, al Pont de Suert s'ha notificat un nou positiu, una xifra inferior a les registrades els últims dies, quan s'havien notificat entre dos i cinc casos nous cada dia. Ara mateix al municipi hi ha 19 casos actius, tots ells amb símptomes lleus i en confinament domiciliari. Al conjunt de la comarca, el risc ha passat en 24 hores de 405 a 699 i l'Rt ha pujat de 2 a 2,57.

A Cerdanya, el risc baixa de 1.398 a 1.344, mentre que l'Rt cau lleugerament, d'1,80 a 1,79. A l' Alt Urgell, el risc passa de 841 a 799 i l'Rt baixa d'1,40 a 1,26. Ara mateix al Sant Hospital hi ha 12 persones ingressades per covid-19.

Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 772 a 717 i l'Rt torna a estar per sota d'1, ja que en les últimes hores ha baixat d'1,04 a 0,99. Segons Salut, ara mateix hi ha 6 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. Al Pallars Jussà, els índexs pugen lleugerament, però la comarca es manté fora del risc alt i amb l'Rt per sota d'1. Concretament, el risc passa de 48 a 72 i l'Rt puja de 0,45 a 0,55. Finalment, a l' Aran, el risc puja de 669 a 732, però l'Rt baixa d'1,70 a 1,64. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall ingressada per covid-19.