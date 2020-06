Més col·laboració entre els Agents Rurals i Endesa per resoldre incidències al medi natural

Els Agents Rurals i la companyia elèctrica Endesa han signat un conveni per reforçar la col·laboració en la gestió de les centrals hidràuliques i el medi natural. L'objectiu és establir les vies necessàries per identificar i resoldre de la manera més àgil i eficient les eventuals incidències que puguin sorgir en els indrets on l'empresa disposa de concessions i instal·lacions destinades a la producció hidroelèctrica. En total, aquest conveni afecta 53 instal·lacions de tot el país. Pel que fa a les centrals de Borén, Graus, la Torrassa i Montardo el seguiment encara serà més exhaustiu, atès que estan monitorades per fer-ne el seguiment a l'instant.

El conveni estableix vies de cooperació i treball conjunt per garantir la protecció de la fauna i el medi ambient en el desenvolupament de l'activitat normal de les centrals que generen energia d'origen hidràulic. La directora general d'Endesa a Catalunya, Isabel Buesa, ha explicat que la signatura d'aquest conveni posa de manifest "la voluntat d'Endesa de cooperar en la preservació i manteniment del medi natural en el qual desenvolupa la seva activitat industrial".

Pel que fa al propòsit del Cos d'Agents Rurals, aquest és el de millorar les eines i procediments per tal de preservar el medi natural i la protecció de la fauna. El director general del Cos d'Agents Rurals, Marc Costa, ha explicat que el conveni defineix les diferents operatives d'inspecció, vigilància, control i coordinació que repercuteixen a aquesta finalitat. Així, per exemple, la companyia notificarà al Cos d'Agents Rurals a través d'un protocol concret qualsevol incidència, d'origen tècnic o natural, que sigui susceptible d'afectar a la fauna o al medi ambient en general. De la mateixa manera, el Cos d'Agents Rurals notificarà a la companyia qualsevol afectació en el medi fluvial que pugui tenir el seu origen tècnic en una instal·lació d'Endesa o ser d'origen natural, o que es pugui resoldre o minimitzar a través d'una gestió determinada d'una central d'Endesa.

Costa ha explicat que amb aquest conveni s'ha de poder donar una "resposta ràpida" per tal de "minimitzar qualsevol incidència i les afectacions que se'n puguin generar". Tot plegat, amb l'objectiu de "protegir el medi ambient", ha sentenciat. El conveni preveu la creació d'una comissió de seguiment i control formada per representants de les dues parts que vetllarà per al compliment d'aquest acord i que estudiarà i gestionarà les diferents mesures que d'aquesta col·laboració se'n puguin derivar en el futur.

El monitoratge dels cabals ecològics s'aconsegueix muntant uns sensors a les vàlvules de fons de les preses que indica en tot moment el cabal que està circulant per la presa. Aquesta informació es passa als ordinadors que hi ha a les centrals per posteriorment enviar-la al centre de control que hi ha a Lleida on permanentment està monitorat el cabal ecològic de les diferents preses. En cas de detectar un defecte en la mesura del cabal o disminució brusca s'avisa al personal de guàrdia de les agrupacions hidràuliques per resoldre la incidència. Aquestes incidències poden ser molt variades, des de branques a la sortida de l'aigua de la presa, a esllavissades de pedres, allaus o altres.

El Cos d'Agents Rurals és l'encarregat a Catalunya de la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi natural. Des de l'any 1986 els agents d'aquest cos vetllen per la preservació de la biodiversitat amb l'objectiu de reduir les amenaces que afecten el medi ambient.