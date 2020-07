El Museu de Camins de la vall de Siarb comença a prendre forma

El Museu dels Camins de la Vall de Siarb, al Pallars Sobirà, cada cop va prenent més forma i aquest divendres ha presentat la recuperació de l'empedrat antic del camí de la Davallada de Llagunes. L'empedrat havia quedat amagat pel pas del temps, el desús i l'erosió del terreny i ara, amb la feina de desenes de voluntaris d'arreu de Catalunya, se n'ha recuperat el traçat original. La recuperació d'aquest i d'altres camins del municipi de Soriguera han de servir per explicar la vida antiga del Pirineu des de diferents vessants com és la geologia, l'evolució del paisatge o la vida antiga ramadera i agrícola. Al Museu, que es troba a l'aire lliure, ja s'hi poden fer les primeres activitats com visites teatralitzades o cursos de formació.

En aquest espai obert i a l'aire lliure es mostrarà com era la xarxa de camins antics i s'explicaran les tècniques que s'utilitzaven per construir-los i els usos que tenien. Darrere de cada camí hi ha històries per explicar, com recorda Jaume Cortina, veí de la Vall de Siarb. Cortina parla dels usos ramaders i de comunicació dels camins prop de Llagunes, però més enllà d'aquests usos també hi ha històries relacionades amb la Guerra Civil, la vida quotidiana o les llegendes. Totes aquestes històries són les que els responsables del Museu volen recollir i divulgar.

A través d'aquests camins que ja s'estan recuperant al municipi, amb l'ajut de voluntaris del Pallars Sobirà, i camps de treball que s'organitzen des del 2016, es vol explicar el seu ús al passat i tot allò que representaven. Passejant per aquests camins també porten i donen accés a altres elements culturals i naturals de la Vall. Gemma Cots, responsable del Museu de Camins, ha explicat que a més de la recuperació de camins des d'aquest Museu a l'aire lliure s'organitzen jornades de formació, es fa recerca, es programen activitats i es fa difusió.

Paral·lelament amb la recuperació dels camins s'està fent recerca a través d'entrevistes a persones grans de la Vall de Siarb que ajuden a identificar tots els camins de la zona i a recopilar informació sobre el seu ús i la manera de viure fa dècades. Ja en porten una vintena de fetes i esperen augmentar aquest arxiu.

Cots ha dit que el Museu de Camins és un projecte viu i participatiu que s'està construint entre els camps de treball i jornades de treball que s'organitzen. El projecte es troba en una etapa inicial i encara no s'han materialitzat les mostres de tot el contingut recopilat. El Museu de Camins té com a objectiu preservar i recuperar la xarxa de camins antics de la Vall de Siarb i constituir una proposta de senderisme per conèixer el llegat històric, cultural i natural de la vall, explica la responsable del projecte.