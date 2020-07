Noves pautes per evitar col·lapses i massificacions a Aigüestortes

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha editat nou material informatiu per facilitar pautes als visitants que vulguin gaudir d'aquest espai natural protegit aquest estiu amb seguretat, arran de les limitacions per la Covid-19. Així, ha publicat al web un document de preguntes freqüents per donar resposta als possibles dubtes. Per evitar sorpreses, el parc recomana planificar bé la visita amb antelació. També trucar o contactar a través de correu electrònic a les Cases del Parc i centres d'informació per informar-se dels diferents itineraris i possibilitats de visita.

D'aquesta manera, es pretén evitar col·lapses i massificacions tant en el servei d'informació presencial com en els equipaments, principalment aparcaments i accessos. Cal tenir en compte que les característiques d'aquesta àrea de muntanya on s'ubica el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb una orografia complexa, fan que les vies de comunicació existents puguin provocar retencions o congestions.

El parc també ha recordat que els seus aparcaments estan operatius al 100%, tot i que les places són limitades i els accessos amb vehicle particular es tanquen quan se supera l'aforament màxim permès. En aquest cas, la recomanació és accedir aviat als aparcaments i, si un dia la visita no és possible, millor ajornar-la per a l'endemà, gaudint de les alternatives d'altres zones properes.

A més, també es remarca que les esperes al servei de transport públic d'accés al parc són pràcticament inexistents si s'hi accedeix a primera hora. A més, el servei de taxis d'Espot ofereix la possibilitat de comprar anticipadament els bitllets a través d'internet.

En cas de realitzar travesses de muntanya o voler pernoctar a l'interior del parc i la zona perifèrica de protecció, cal recordar que l'acampada i el bivac no estan permesos i s'ha de dormir en alguns dels refugis guardats. A causa de la situació de la Covid-19, les places estan limitades al 50% i, per tant, ara més que mai és important reservar amb antelació. Cal recordar que tampoc està permès pernoctar a l'interior dels vehicles als aparcaments del parc. Així, es recomana fer ús de les àrees habilitades als diferents municipis de l'entorn seguint la normativa vigent per a autocaravanes i vehicles similars.