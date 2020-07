Noves reobertures a la Vall de Boí

El conjunt romànic de la Vall de Boí recuperarà aquest dissabte bona part de la normalitat, amb la reobertura de Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro i el Centre del Romànic. La Covid-19 va obligar a tancar els temples i fins el passat 4 de juny no es van poder reprendre les visites, inicialment només a Sant Climent de Taüll. Uns dies més tard va reobrir Sant Joan de Boí, posteriorment ho va fer Santa Eulàlia d'Erill la Vall i aquest dissabte serà el torn d'aquestes altres dues esglésies així com del centre d'interpretació. Tot i que encara quedarà algun temple per obrir, a partir d'aquest dissabte ja hi haurà el gruix principal en marxa.

El Centre del Romànic ha establert un pla de desconfinament que ha permès anar reobrint les esglésies de forma gradual, per poder avaluar si cal fer millores. Les mesures de seguretat sanitària adoptades per la Covid-19 fan que les entades només es puguin adquirir en línia, amb reserva de dia i hora. D'aquesta manera, es vol controlar que l'aforament sigui l'adequat i minimitzar el contacte amb les entrades de paper. Durant la visita és obligatori l'ús de la mascareta, posar-se gel hidroalcohòlic a l'entada i mantenir en tot moment la distància de seguretat de dos metres amb la resta de visitants i treballadors. A més, està prohibit tocar els béns mobles i els elements museogràfics que es conserven a les esglésies, i cal seguir el sistema de senyalitzacions i les indicacions establertes als accessos i a l'interior dels temples.

Pel que fa al Centre del Romànic de la Vall de Boí, aquest any només s'oferirà el servei d'informació i estarà tancat al públic l'espai d'interpretació, ja que no permet mantenir les mesures de distanciament necessàries per garantir la seguretat dels visitants.