El Pallars Jussà també deixa clar que està a l'Alt Pirineu i Aran

El Pallars Jussà també ha volgut marcar diferències amb la situació que es viu al Segrià, per tal d'intentar que el sector turístic de la comarca no es vegi tan perjudicat pels rebrots que està havent-hi a la ciutat de Lleida i al baix Segre. En aquest sentit, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha emès un comunicat remarcant que la comarca pertany a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran i que compta amb "un entorn privilegiat, allunyat de les aglomeracions".



En aquest sentit, el president del Consell, Josep Maria Mullol , ha remarcat que "la zona de l'Alt Pirineu i Aran ha estat una de les primeres regions sanitàries en finalitzar el procés de desconfinament i entrar en fase de represa, fet que ha permès treballar i implementar totes les mesures necessàries per a garantir un turisme segur i de qualitat".



Justament, i per tal d'incidir en diferenciar la situació de la comarca de la de Lleida i el Segrià, els impulsors de la campanya 'El Pallars Jussà, l'escapada ideal' han adaptat unes imatges per ser difoses a les diferents xarxes socials on s'especifica que "el Pallars Jussà està ubicat a l'Alt Pirineu i Aran, a menys de dues hores de Barcelona i a una hora i poc de Solsona, Barbastre o Lleida".