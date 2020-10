El tren de la Pobla s'afegeix a una campanya contra l'LGTBIfòbia

Des d'aquest dijous els trens de diverses línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), entre els quals hi ha els de la línia Lleida-la Pobla de Segur, circulen vinilats amb motius de la campanya contra l'LGBTIfòbia que du a terme el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies conjuntament amb FGC. Tal com han explicat des de l'empresa, la campanya té l'objectiu de "donar a conèixer a la població la diversitat d'orientació sexual, d'identitat de gènere i promoure la denúncia de fets LGBTIfòbics".

El Departament i FGC van endegar aquesta iniciativa l'any 2018, coincidint amb el quart aniversari de la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'LGBTIfòbia. La campanya se centra a promoure la denúncia d'aquest tipus d'actituds i és per això que destaca les vies de denúncia que té la ciutadania davant una situació de discriminació per motiu d'orientació sexual, d'identitat o expressió de gènere: es pot denunciar per telèfon (112, 012), per Internet (lgbti.gencat.cat), a les oficines d'atenció al ciutadà que hi ha a totes les comissaries dels Mossos d'Esquadra, les 24 hores al dia, o a qualsevol punt de la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de Catalunya repartits per tot el territori.

A banda dels combois vinilats que circulen per les línies Lleida-la Pobla, Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, les estacions d'FGC emeten també un espot que mostra com dur a terme aquestes denúncies. El vídeo també es pot veure a més de 380 centres d'assistència de salut, a 16 sales de cinema de la ciutat de Barcelona, a les seus dels departaments de la Generalitat i s'ha ofert als ens locals del país per fer-ne difusió. La directora general d'Igualtat, Mireia Mata, argumenta que "la campanya té una doble funcionalitat: d'una banda, l'apoderament de les persones LGBTI i molt especialment les que pateixen o han patit qualsevol situació de discriminació o agressió, perquè siguin conscients que tenen al seu servei una xarxa de suport legal, acompanyament i assessorament. D'altra banda, interpel·lem el conjunt de la societat a ser conscients del dret de les persones LGBTI a viure lliures de discriminacions i el deure del conjunt de la societat a defensar els drets LGBTI, que són Drets Humans."

La directora general d'Igualtat també ha recordat que: "treballem un país i una societat on la diversitat sexual i l'opció de gènere sigui un valor afegit i un dret garantit arreu del territori." Per la seva banda, el president d'FGC, Ricard Font, ha destacat que "des de Ferrocarrils expressem la nostra solidaritat amb les persones víctimes d'aquest tipus d'atacs, que volen estigmatitzar a la gent per la seva orientació sexual. FGC sempre participarà en les iniciatives a favor dels drets civils i els drets humans individuals. Volem que les nostres instal·lacions, trens i estacions siguin espais segurs, lliures d'aquest tipus d'actituds, i és per això que amb aquesta campanya no només promovem el nostre rebuig contra la LGBTIfòbia sinó que posem l'accent en la manera de com denunciar-la".

En aquest sentit, Font també ha posat en valor la funció d' alertes incíviques de l'app d'FGC, amb la qual les persones usuàries que pateixen o presencien qualsevol tipus d'actitud de violència o d'intolerància poden alertar directament el Centre de Comandament Integrat d'FGC, indicant el número de tren o l'estació on es troben. Amb aquests avisos, destaca el president d'FGC, "podem gestionar la incidència de manera immediata, assegurant una ràpida atenció a la víctima dels fets i garantint l'activació dels recursos de seguretat que disposa FGC i/o policials en cas que existeixi un risc per a les persones.