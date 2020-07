La Pobla millora les zones de bany natural per compensar el tancament de la piscina

L'Ajuntament de la Pobla de Segur ha adequat les zones de bany als rius, basses i al pantà de Sant Antoni per mirar de compensar la decisió de no obrir la piscina municipal a causa de les mesures sanitàries del covid-19. Aquesta actuació s'ha dut a terme a zones ja freqüentades pels banyistes: la bassa del Flamisell; la zona de Sant Joan i del 'Xiringuito', al pantà, i els Eixavegons, la bassa de Vallcarga, la Barraca i la presa de Llania, al Noguera Pallaresa. Aquestes àrees s'han desbrossat i s'hi han millorat els accessos, com en el cas de la zona dels Eixavegons, on s'hi ha col·locat unes escales. A més, també s'han habilitat àrees d'aparcament en alguns d'aquests espais.

A banda, també s'ha reobert el camí de la ribera del Noguera perquè així els banyistes puguin accedir a peu o en bicicleta a totes les zones de la vora del riu. "Volem que aquests espais estiguin nets i ben habilitats per garantir un bany més segur, i tenim la intenció de mantindre-ho així any rere any", ha explicat el regidor d'esports, Eloi Tirvió, que ha afegit que "també volem impulsar el camí de Ribera perquè es converteixi en una zona de passeig per a tothom".

Aquestes zones compten també amb una senyalització gràfica en què s'especifiquen les mesures sanitàries a seguir arran del covid-19, així com la normativa de bany en zones de riu i llac no controlades. Als panells informatius s'hi ha inclòs un codi QR en què els banyistes poden trobar la informació en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) i també el plànol de les diferents zones de bany. La iniciativa d'adequar i senyalitzar les zones de bany dels rius i els llacs que envolten el municipi ha estat liderada pel consistori poblatà i coordinada amb el Consell Comarcal, que l'ha fet extensiva a la resta de municipis pallaresos.