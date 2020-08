La Pobla també reclama que es garanteixi l'avortament al Pallars

L'Ajuntament de la Pobla de Segur ha aprovat aquest dijous la moció proposada pel grup municipal d'ERC que denuncia "la precarietat del servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva en matèria d' interrupció voluntària de l'embaràs al Pallars". D'aquesta manera, el consistori poblatà s 'ha afegit al de la Torre de Capdella, que va ser qui va promoure inicialment la moció i la va traslladar a la resta d'Ajuntaments i Consells Comarcals dels dos Pallars per tal que s'hi sumessin.

Des de l'Ajuntament de la Pobla de Segur han remarcat que la interrupció voluntària de l'embaràs (IVO) no és un servei que ofereixi l'Hospital del Pallars a causa de l'objecció de consciència dels professionals que l'haurien de practicar. D'una banda, en el supòsit d'avortament farmacològic, actualment, a les dones pallareses se les destina a Balaguer, on només hi ha una professional sanitària que dona aquest servei. De l'altra, en el supòsit d'avortament quirúrgic, les usuàries només poden accedir a les demarcacions de Tarragona, Girona i Barcelona perquè en tota la demarcació de Lleida no s'ofereix aquest servei.

Des del consistori consideren que "l'objecció de consciència, regulada a la Llei Orgànica 2/2010, no pot suposar mai un impediment a l'hora d'accedir a la interrupció voluntària de l'embaràs". Per tant, afegeixen, "que la IVO no es practiqui al Pallars posa en evidència que es genera una múltiple vulneració, ja que obliga a les dones a traslladar-se, incrementant així, la injustícia territorial en aquest àmbit".

Per tot plegat, i "com a suport a totes les dones de les comarques afectades que pateixen aquesta violació dels seus drets i d'acord amb la denúncia del col·lectiu de dones feministes del Jussà", el ple de la Pobla ha demanat al Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, " que solucioni aquesta discriminació territorial que les dones del Pallars Jussà i altres comarques pateixen, i posi els mitjans necessaris per complir amb les disposicions de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, la qual reconeix el dret a la maternitat lliurement decidida, que implica, entre d'altres coses, que les dones puguin prendre la decisió inicial sobre el seu embaràs i que aquesta decisió, conscient i responsable, sigui respectada".

De l'altra, ha acordat transmetre la moció a tots els ajuntaments del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà, i al Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè s'hi puguin adherir i hi donin suport. Així mateix es transmetrà al Departament de Salut i a la delegació del govern a l'Alt Pirineu i Aran.