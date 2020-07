El Pont de Suert guanyarà 70 places d'aparcament al costat de la carretera

El Pont de Suert guanyarà 70 places d'aparcament en una zona de forta demanda, al costat de la carretera N-230, on hi ha força comerços. Ho farà gràcies al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024, que li ha atorgat gairebé 40.000 euros per enderrocar l'edifici de la Confraria vella de Sant Sebastià. Justament, a l'espai que deixi buit aquest immoble s'hi habilitarà aquesta nova zona d'aparcament.

L'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, ha explicat a l'Ara Pirineus que "l'edifici de la Confraria vella estava fora d'ordenació des de l'any 1995, i tot i que se li havia donat algun ús, últimament ja no es feia servir". El seu enderroc, ha afegit, serà important, ja que permetrà guanyar 70 places d'estacionament "en una zona on anem justos de places d'aparcament, perquè l'amplada de la carretera no ens permet habilitar-ne". L'espai, justament, queda a peu de carretera, prop d'una zona on hi ha força comerços. A més, Troguet ha destacat que aquesta obra permetrà crear també un mirador cap al riu i el barri d'Aragó.

D'altra banda, el PUOSC també ha atorgat prop de 63.000 euros a l'Ajuntament per tal que pugui realitzar obres de millora en diversos carrers dels nuclis del Pont de Suert, Malpàs i Llesp, així com una altra partida de 77.000 euros amb la qual podrà ampliar el cementiri del Pont i acabar la part nord de l'equipament.

Totes les obres acumulades el 2024

Troguet també ha explicat que des de l'Ajuntament presentaran al·legacions al PUOSC, ja que la Generalitat preveu atorgar-los tots aquests diners l'any 2024, el darrer d'aplicació del pla. L'objectiu del consistori seria que els prorrategessin les ajudes per tal que "poguéssim fer almenys una obra per any", segons Troguet. L'alcalde ha avançat que el primer que faran seran les obres al cementiri, encara que hagin d'avançar ells els diners, però ha deixat clar que la resta d'obres no les podran posar en marxa abans de cobrar els diners del PUOSC, ja que el consistori no té prou fons propis per avançar els pagaments.

120.000 euros per canviar l'enllumenat

Un altre projecte que l'Ajuntament havia presentat al PUOSC era el del canvi de l'enllumenat públic de bona part del municipi per passar-lo a LED. En aquest cas, la Generalitat no els ha atorgat cap ajuda, però Troguet ha assegurat que ho faran igualment, ja que d isposen d'una subvenció de la Unió Europea per pagar el 50% de les obres. En total, el projecte té un pressupost de 120.000 euros i l'alcalde ha explicat que "ens permetrà aconseguir un estalvi d'entre el 60 i el 70% de la factura elèctrica". L'objectiu és actuar en diferents parts del municipi, "especialment en aquells llocs on les lluminàries tenen més consum", com ara la zona de la carretera, al nucli del Pont de Suert.