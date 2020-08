Prats i Sansor alerta de l'ús indegut de l'escut municipal

L' Ajuntament de Prats i Sansor, a Cerdanya, ha alertat de "l' ús indegut" que s'està fent de l'escut municipal. A través d'una nota informativa, l'alcalde, Xavier Picas, ha posat de manifest que "hem tingut coneixement que l'escut de l'Ajuntament de Prats i Sansor apareix en determinats grups particulars de xarxes socials, sense cap permís i autorització".

En aquest sentit, des del consistori han demanat que es retiri i no es faci un ús indegut de l'escut, ja que " en cas contrari, s'estudiarà prendre mesures legals per l'ús de l'escut municipal de forma il·legítima d'acord amb el Reglament de símbols dels ens locals a Catalunya". En aquest sentit, han recordat que "el seu ús indegut és sancionable si no hi ha autorització expressa de l'ens local i es pot ordenar la seva retirada".

Des de l'Ajuntament també han volgut recordar que "les xarxes oficials de l'Ajuntament són el grup de veïns de WhatsApp, el compte d'Instagram anomenat 'ajuntamentpratssansor' i l'eBando", de manera que " ens desvinculem totalment de qualsevol altra que tingui noms similars".