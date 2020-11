Presenten es auanci deth HUB d’innovacion as joeni emprenedors aranesi

Aguest deluns era sindica d’Aran, Maria Vergés, e eth secretari generau entath Rèpte Demografic, Francés Boya, s’an amassat damb joeni emprenedors dera Val d’Aran e d’auti actors implicadi en desvolopament deth HUB d’innovacion en montanha entà tractar eth punt exacte en que se trape aguest projècte e com a d’auançar a compdar d’aguesti moments. “Eth HUB d’innovacion en zònes de montanha ei un espaci a on es empreses emergentes, es emprenedors e es granes empreses se pòden amassar en tot fomentar eth trabalh collaboratiu, era co-creacion e er aprenedissatge, un espaci a on generar oportunitats de negòci innovadores centrades en mon rurau”, explicaue era sindica d’Aran, en tot híger que: “er objectiu principau deth HUB d’innovacion ei impulsar naues iniciatives entà reactivar es activitats economiques des territòris de montanha que, coma era Val d’Aran, e especiaument dempús dera crisi deth covid-19, an de besonh ua diversificacion economica urgent”.

En aguest sens, eth secretari generau entath Rèpte Demografic a manifestat que i aurà “ totau implicacion deth Ministèri de Transicion Ecologica e Rèpte Demografic damb aguest projècte, qu’a d’esdevier un projècte replicable en d’autes zònes ruraus der Estat e que servirà entà plaçar Aran coma un territòri de referéncia en encastre dera innovacion, era tecnologia e era retencion e atraccion deth talent enes zònes de montanha”.

Enes pròplèus setmanes, eth Conselh Generau d’Aran e eth Ministèri de Transicion Ecologica e Rèpte Demografic signaràn un convèni de collaboracion entath desvolopament d’aguest HUB d’innovacion. En aguesti moments, dejà se trabalhe entà qu’eth HUB d’innovacion acuelhe projèctes pionèrs en diuèrsi airaus, coma ei eth cas dera implementacion d’un District Heating ena Val d’Aran, que permete sustituir energies fòssils per energies renovables autòctones.