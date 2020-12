La residència de Tremp ja suma 55 defuncions per covid, gairebé el 40% dels residents

La consellera de Salut, Alba Vergés , ha assenyalat que serà la investigació oberta a través de l'expedient sancionador iniciat per la Generalitat la que haurà d'a clarir si es van incomplir els protocols a la residència de la Fundació Fiella de Tremp. La consellera s'ha desplaçat aquest dimarts a la capital del Pallars Jussà, on la xifra de defuncions no para de créixer. La residència Fiella ja suma 55 defuncions, gairebé el 40% dels residents. Al centre hi havia inicialment 143 interns, dels quals 26 encara són positius i alguns estan en estat crític: en concret 11 són a l'Hospital Comarcal del Pallars.

Sobre la virulència del brot, la consellera ha assegurat: "Malauradament no em sorprèn aquesta xifra" de defuncions, ja que "per desgràcia" està dins dels barems de letalitat que està demostrant el virus en aquesta segona onada, uns barems que en la primera assegura que van ser encara més alts.

Vergés ha matisat aquest dimarts que Salut va intervenir la residència Fiella des del moment en què es va detectar el primer positiu, el 19 de novembre. Així, ha indicat que el mateix dia 20 ja es va fer un cribratge a tota la residència i s'hi va desplaçar una delegació de Salut, que va començar a sectoritzar, a crear circuits nets i bruts diferenciats i a formar als treballadors en l'ús d'equips de protecció individual (EPI) .



La setmana passada, la gerent de les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran i de Ponent, Divina Farreny , va explicar que en el moment en què els professionals de Salut van entrar a la residència, s'hi van trobar una "situació descontrolada" i "clínicament molt complicada", motiu pel qual van donar unes pautes als gestors del centre per tal que intentessin redreçar la situació. Farreny va afegir que en visites successives, els dies 25, 27 i 28 de novembre, van constatar que no s'estaven complint aquestes indicacions i, finalment, el mateix 28 van decidir assumir-ne directament la gestió a través de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) .



La consellera ha tornat a insistir en la necessitat d'aplicar estrictament els protocols establerts per Salut perquè, si el virus entra en una residència, es puguin crear "barreres físiques" perquè no s'expandeixi. Vergés no ha volgut precisar si la residència Fiella complia els protocols, però ha detallat que al juliol és quan Salut va fer l'última inspecció al centre per comprovar si es prenien les mesures per evitar el contagi. També ha remarcat "la importància cabdal" que té el fet que l'antiga i la nova direcció de la residència "treballin conjuntament, pensant en el bé dels padrins i padrines", i ha demanat que ningú defugi les seves responsabilitats.





El Patronat de la residència farà arribar al·legacions a Salut

D'altra banda, el president del Patronat de la Fundació Jaume Fiella de Tremp, Joan-Antoni Mateo, ha afirmat que "en cap moment els padrins han quedat desatesos" i ha afegit que així quedarà palès en les al·legacions que faran arribar a Salut en relació als requeriments que s'han anunciat. En declaracions a l'ACN, Mateo ha dit que quedarà clar que han "actuat correctament". El president del Patronat ha manifestat que tenen voluntat de transparència i de col·laborar amb l'Administració i la Fiscalia per facilitat tota la informació que necessitin. Mateo ha narrat que el primer positiu es va detectar el dia 19, Salut els va comunicar el dia 26 que una entitat assumia la direcció del centre i el dia 28 era canviada per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

També ha explicat que el nombre de positius en 48 hores va augmentar de manera exponencial, afectant gran part del personal i ha parlat d'"impossibilitat de poder contractar nous treballadors", malgrat que assegura que ho van intentar per tots els mitjans. Aquest fet va generar una situació de "gran estrès" a la residència pel "sobreesforç" que van haver de fer alguns treballadors. Recordem que, fins aquest dilluns, el brot havia causat la mort de 53 residents.