El 40% dels ancians de la residència de Tremp han mort pel brot de covid-19

El 40% dels ancians de la residència Fiella de Tremp han mort pel brot de covid-19 detectat el 19 de novembre passat. Segons les últimes dades del departament de Salut, en les últimes hores s'han notificat tres noves defuncions i el còmput total de residents que han perdut la vida puja a 58 en menys d'un mes. Així, 4 de cada 10 ancians han mort per coronavirus, ja que abans del brot la residència tenia 143 residents. A hores d'ara el brot encara no ha sigut controlat i continua actiu: hi ha 22 pacients positius, 9 d'ells derivats a l'Hospital Comarcal del Pallars, i 35 professionals afectats pel virus.

Tot i el que el còmput de víctimes mortals no s'atura i que ja fa gairebé un mes que es va detectar el brot, encara no s'han depurat responsabilitats ni s'ha posat llum sobre les causes del contagi massiu. Ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, es va traslladar fins a Tremp per afirmar que serà la investigació oberta a través de l'expedient sancionador iniciat per la Generalitat la que haurà d'explicar si es van incomplir els protocols a la residència. Qui també ha obert una investigació és la Fiscalia, que dilluns va tornar a demanar documentació a Salut després que no obtinguessin resposta la setmana passada.

Vergés diu que la investigació determinarà si es van incomplir els protocols a la residència de Tremp

Mentre no s'aclareix què va passar dins del geriàtric, aquest matí ha sortit a la llum que diversos veïns de Tremp van veure reunions socials en un bar del poble al novembre en les quals no es respectaven les mesures de seguretat i on hi havia treballadors de la residència. Segons ha avançat Vilaweb i han confirmat diversos testimonis a l'ACN, en aquestes trobades s'havia arribat a veure fins a mig centenar de persones, i molts dels membres eren grups de joves que identifiquen com a militars. De fet, actualment hi ha un brot actiu a l'Acadèmia de Suboficials de Talarn, que és a 6 quilòmetres de Tremp, amb 26 alumnes contagiats de coronavirus. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han dit que no tenen constància d'aquestes reunions socials, tot i que alguns veïns han confirmat que va alertar de la situació trucant al 112 i que efectius policials s'havien personat al lloc per dispersar aquests grups i aixecar actes.

Els comuns demanen dimissions

La polèmica gestió de la residència de Tremp també ha arribat a la política municipal de la província de Lleida. En Comú Podem ha demanat per carta la dimissió de la gerent de la Regió Sanitària Lleida, Divina Farreny, ja que, segons els comuns, les dades de defuncions són "escandaloses". En declaracions a l' Ara Pirineus, el portaveu de la formació, Jaume Moya, ha assenyalat que també demanen la dimissió de la delegada del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i del delegat a Ponent, Ramon Farré, "com a màxims responsables de la crisi".

Segons En Comú Podem (ECP), les dades de morts per covid-19 a Tremp requereixen "actuacions immediates" i l'assumpció d'alguna responsabilitat política per les "deficiències" que han permès la situació al geriàtric de la Fundació Fiella. Segons els comuns, les persones mortes de la residència són gairebé l'1% de la població de la capital pallaresa, unes xifres que si es traslladessin a la ciutat de Lleida serien de 1.4000 persones, i a Barcelona, de 16.000.

ECP lamenta que malgrat aquesta "dramàtica situació" no s'ha vist cap gest, acció, ni tan sols missatge de suport o socors per pal·liar la situació; cap actuació ni resposta per abocar recursos i aportar solucions a la residència. Tot plegat, segons la formació, malgrat que els sindicats col·lectius d'usuaris i l'espai polític ho hagin demanat reiteradament.

El PP també exigeix responsabilitats

Per la seva banda, el Partit Popular de Lleida ha demanat "transparència" al departament de Salut davant "el silenci de la consellera envers la tragèdia que s'està vivint a la residència Fiella de Tremp", tal com recull l'ACN. La presidenta del PP a Lleida, Marisa Xandri, ha criticat que "Vergés es va traslladar dimarts a la capital del Jussà per complir l'expedient, però no per donar explicacions de com s'ha gestionat des que el Govern se'n va fer càrrec". Xandri ha condemnat "la desídia a l'hora d'abordar la pandèmia" en una residència on han mort 58 ancians i "on Salut va començar a intervenir nou dies després del primer cas". En aquest sentit, la popular ha demanat "que s'assumeixin responsabilitats polítiques, a banda de les que hi pugui haver de caràcter jurídic i/o penal".

Segons Marisa Xandri, "la residència de Tremp és un exemple de la falta de previsió de personal i material per part del Govern a l'hora d'actuar en els centres geriàtrics". Així mateix, la presidenta del PP de Lleida ha remarcat "la falta de celeritat a l'hora d'intervenir en altres residències com ara la d'Alcarràs o la Llar de Sant Josep" de Lleida. "Un cop més, no s'ha estat a l'altura des dels departaments de Salut i Benestar Social, des d'on s'ha actuat tard i malament", ha afirmat Xandri.