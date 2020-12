Puigcerdà manté el tradicional concert de Cap d'Any

El Casino Ceretà de Puigcerdà acollirà el pròxim 1 de gener el tradicional concert de valsos i polques de Cap d'any, a càrrec de l'orquestra Simfònica del Vallès. Tal com ha donat a conèixer l'ajuntament cerdà, el programa del concert durà al públic de l'opereta vienesa a la sarsuela catalana, amb obres d'Strauss, Franz von Suppé, Beethoven, Morera, Caparrós, Manent, Vives i Martínez-Valls.

L'Ajuntament ha reduït el preu de les entrades, que passa dels 25 euros d'anys anteriors a 20 euros a platea i primer pis. Pel que fa a les entrades de segon pis, aquestes estaran a 17 euros. També hi ha descomptes per als majors de 65 anys, menors de 25 anys i socis de Joventuts Musicals de Cerdanya. Les entrades ja estan a la venda als webs www.puigcerda.cat i www.codetickets.com.

Enguany, a causa de les restriccions pel covid19, l'aforament del concert serà del 50% de la capacitat del teatre. Per això s'han programat dues sessions, a les 18 i a les 20.30 h, per mantenir el mateix nombre de butaques que en anys anteriors. La sala serà desinfectada abans i després de cada concert, s'habilitaran circuits d'entrada i sortida independents i l'ús de la mascareta serà obligatori per als majors de 6 anys.