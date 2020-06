Quim Torra inaugura el primer edifici consistorial de Bassella

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha inaugurat aquest diumenge el nou edifici de l' Ajuntament de Bassella, ubicat al nucli d'Ogern i que substitueix l'anterior seu provisional situada des de feia vint anys en un magatzem al costat de la carretera C-14. Tot i que l'edifici ja està en funcionament des de fa unes setmanes, la situació de confinament no havia permès encara fer la inauguració.

L'acte institucional ha aplegat una cinquantena de veïns, a més d'alcaldes de pobles de l'Alt Urgell, el Solsonès i la Noguera. A l'inici, Quim Torra, l'alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens, i el vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre, han descobert l'escultura inaugural que s'ha instal·lat al costat de l'entrada de l'edifici. L'obra s'anomena ' El ressorgir d'un poble" i ha estat realitzada en acer per un pagès local. Està formada per dos cubs, un de fosc que simbolitza les penúries i la pobresa del poble, mentre un altre brillant representa el poble actual. Entre aquests hi apareixen les quatre barres catalanes que, segons l'autor, expressen el ressorgiment del sentiment d'un poble.

Pel que fa a l'edifici, Cristina Barbens ha explicat que reflecteix la història del municipi. Per una banda, les pedres que revesteixen les parets s'han recuperat del fons de l' embasament que va negar l'antiga població ara fa vint anys. Així mateix, també s'han col·locat peces totalment llises, a través de les quals es vol representar el ressorgiment del municipi.

Torra, per la seva banda, ha dedicat part de la seva intervenció a parlar de la situació actual i de com el coronavirus ha afectat el país. Ha animat tots els alcaldes a fer actes en memòria de les persones que han mort durant la pandèmia, com el que es va fer aquest dissabte a Lleida i també ha posat en valor la "solidaritat" dels catalans i la feina que han fet les persones que treballen en feines de serveis essencials. "Que mai més se'ns pugui dir que no estem tractant la gent que ens cuida amb la dignitat i amb el respecte que es mereixen", ha indicat.

Torra també s'ha referit a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, que aquest diumenge ha complert deu anys. Ha assegurat que "va fer obrir els ulls" a molts catalans que fins llavors no eren independentistes i considera que des d'aquesta data "l a independència és irreversible". Segons Torra, la retallada de l'Estatut va ser un "acte unilateral per part de l'estat espanyol" que va trencar "el pacte que ens havíem donat des de la transició". També ha defensat la via "pacífica, democràtica i, quan calgui, desobeint de forma no violenta" per aconseguir la independència de Catalunya.