Restringeixen la circulació motoritzada a la vall de Santa Magdalena

L'Ajuntament de Farrera, l'Ajuntament de Llavorsí i les Entitats Municipals Descentralitzades de la Vila i vall de Castellbò, Civís, Os de Civís, Ars i Asnurri restringiran el trànsit motoritzat, entre l'1 de novembre i el 31 de maig, als camins i vies rurals de la xarxa primària considerats d'alta muntanya dels quals són titulars i que transcorren dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. La decisió de regular els accessos de la vall de Santa Magdalena durant aquest període la va aprovar la Junta Rectora de 13 de desembre de 2018 i els detalls han estat consensuats amb l'òrgan gestor del Parc.

Tal com han informat des del departament de Territori i Sostenibilitat, la restricció respon, per una banda, a la seguretat –per la presència freqüent de neu o gel durant aquesta època-, la conservació de la via -la circulació de vehicles durant els períodes on el terreny està molt humit malmet el ferm- i per minimitzar l'afectació de la circulació motoritzada en la fauna amenaçada durant un període crític de l'any en què disposa de poc aliment, com és l'hivern, o està en fase de reproducció, a la primavera, especialment, el gall fer.

Les vies de la xarxa primària afectades per aquestes restriccions s'han senyalitzat. També s'hi han instal·lat tanques basculants amb tancament de clau de rosca per impedir el pas dels vehicles. Aquestes restriccions no afecten les persones propietàries de les finques que es trobin dins l'àrea restringida, al veïnat beneficiari dels béns de les forests de titularitat comunal, al desenvolupament de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, vehicles d'emergències, o els serveis públics, entre altres. Les persones que necessitin tenir accés a la zona restringida temporal poden sol·licitar-lo al seu ajuntament o entitat municipal descentralitzada. També tenen accés les persones amb mobilitat reduïda i les persones que realitzin activitats de recerca. En aquests casos, cal demanar l'autorització a l'òrgan gestor del Parc.

Les vies de la xarxa secundària de la mateixa zona, principalment ramals secundaris sense connexió, estan restringides a la circulació motoritzada durant tot l'any amb les mateixes excepcions. Des de Territori també han destacat que "és important evitar algunes actituds il·legals observades a la zona, com ara persones circulant amb quads i bugies a gran velocitat a dins del parc, circulant camp a través, per vials prohibits i senders, conduint de forma imprudent, o amb més vehicles dels permesos". Està previst que tant el Cos d'Agents Rurals, el cos de Mossos d'Esquadra i el SEPRONA de la Guàrdia Civil vetllin pel compliment d'aquestes restriccions.