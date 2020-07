La vall de Sallent espera veure la llum aquesta tardor

La desena de masies que hi ha a la vall de Sallent, al municipi de Coll de Nargó, confien que aquesta tardor, per fi, veuran arribar la xarxa elèctrica a casa i podran deixar d'autoabastir-se. Aquesta és de les últimes, si no l'última, vall habitada del Pirineu que encara no compta amb un servei tan bàsic com la xarxa elèctrica, i fa anys que s'espera una solució. A finals del 2018, l'Ajuntament de Coll de Nargó ja va cedir la part de la línia que havia construït a l'empresa que l'ha d'explotar. La idea era que aquesta comencés a fer-ho al llarg del 2019, però diversos imprevistos ho han anat endarrerint i encara no s'ha començat a prestar el servei.

L'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, ha explicat a l'Ara Pirineus que "després del confinament s'han reprès els treballs". Tot i això, com que ha passat tant de temps des que es va fer la memòria de les obres fins que han començat -uns dos anys- ara "estem fent la verificació de preus" per tal de comprovar que tots es mantenen i que no hi ha hagut canvis amb tants mesos de diferència.

Per tal que les masies es puguin connectar a la xarxa elèctrica cal instal·lar dos transformadors i variar el projecte de dos transformadors més. Un cop s'hagi perfilat la qüestió dels preus, ja es podran adjudicar i executar els treballs. Si tot va segons el previst, el concurs s'adjudicaria a finals d'estiu, de manera que a la tardor ja podria arribar la llum a algunes cases. De fet, Riera ha explicat que "des d'algunes masies ja s'ha demanat llum i la companyia s'ha mostrat disposada a anar-los donant tensió a mesura que es vagin acabant trams". La xarxa que creuarà la vall de Sallent serà de mitja tensió i, de fet, unirà les xarxes d'alta tensió que passen per l'Alt Urgell i els Pallars.