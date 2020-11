Salut farà cribratges a una vintena de municipis de l'Alt Pirineu

El Departament de Salut començarà dilluns vinent cribratges intensius en una vintena de municipis de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, en el marc de la nova estratègia de la conselleria d'intensificar els cribratges poblacionals per frenar els casos de la covid-19 a Catalunya. Salut efectuarà tests d'antígens ràpids (TAR) de detecció de la covid-19 a persones asimptomàtiques de més de 16 anys, amb independència del municipi on resideixin. En concret es duran a terme al Pont de Suert, la Vall de Boí, Vilaller, Tremp, la Pobla de Segur, Isona, Salàs de Pallars, Senterada, la Pobleta de Bellveí, Sort, Rialp, Llavorsí, Esterri d'Àneu, Tírvia, Ribera de Cardós, la Seu d'Urgell, Organyà, Coll de Nargó i Oliana. Es tracta, doncs, dels principals nuclis de població de les comarques de l'Alt Urgell, els dos Pallars i l'Alta Ribagorça.

Les proves es duran a terme del dilluns 30 de novembre al dimecres 2 de desembre al Pont de Suert, a la Pobla de Segur i a Sort, al pavelló esportiu, en el cas de les dues primers localitats, i al consell comarcal en el cas de la capital del Sobirà. A Tremp, es faran entre el 30 de novembre i el 4 de desembre, al pavelló esportiu. De l'1 al 3 de desembre tindran lloc al centre cívic de la Seu d'Urgell, mentre a Oliana es faran entre els dies 1 i 4 a la sala polivalent.

El dijous 3 de desembre es realitzaran al centre cívic de Llavorsí; al local social de Vilaller, i als consultoris locals de Senterada i la Pobleta de Bellveí, respectivament. El divendres dia 4 es faran testos d'antígens al Forn Vell de Tírvia, al Nou Casal de Ribera de Cardós, a la piscina municipal de Salàs de Pallars i a l'escola de natura de Barruera.

La setmana següent, Salut efectuarà proves a Organyà, entre el 8 i el 10 de desembre, al centre cívic. El dimecres 9 de desembre se'n faran al poliesportiu d' Isona, al poliesportiu d' Esterri d'Àneu i a la sala polivalent del Coll de Nargó. A Rialp, tindran lloc l'11 de desembre al Saló.

Tests antigènics ràpids

La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys, sense importar el municipi on resideixin, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid (TAR), que permet conèixer els resultats al cap de pocs minuts.

L'estratègia de Salut de fer proves a la comunitat es fa per aturar l'extensió del virus, és a dir, per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Des del Departament remarquen la importància de fer l'aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.

Els cribratges intensius de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran compten amb la col·laboració dels ajuntaments implicats, l'Institut Català de la Salut i el Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública. D'altra banda, les proves per a la detecció del covid-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d'atenció primària (CAP) i als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP).