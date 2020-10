Sant Esteve de la Sarga instal·la sensors a la roca per prevenir nous accidents

L'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, ha començat a instal·lar uns s ensors a les roques per detectar-ne els moviments i prevenir nous accidents, en cas que aquestes caiguin a la carretera. Tal com ha explicat a l'Ara Pirineus el seu alcalde, Jordi Navarra, s'estan col·locant prop del poble d'Alzina, en el tram de carretera que és de titularitat municipal. En aquesta zona, la carretera passa molt a prop d'uns llocs "on hi ha unes masses de roca molt grans, que tenen molt perill de caure".

Aquests sensors, explica, permeten monitoritzar el moviment que fan les roques "i si se supera un determinat llindar s'activa una alarma". Navarra deixa clar que "amb aquest sistema no estarem segurs al 100%, però sí que pot ser una eina per evitar algun accident". El cost d'aquest sistema de monitorització l'assumirà el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

La solució definitiva, remarca Navarra, seria construir una nova carretera per una zona més allunyada de la roca. Tot i això, en aquest tram la via és de titularitat municipal i l'Ajuntament no té recursos per assumir una obra d'aquesta magnitud. On sí que es planteja la construcció d'una carretera alternativa és al tram de via d'accés a Sant Esteve de la Sarga que pertany a la Diputació de Lleida, que transcorre en bona part pel municipi veí de Castell de Mur. En aquest tram hi ha hagut diversos despreniments greus els últims anys, un d'ells amb dues víctimes mortals.

Després de l'últim gran despreniment, que va tenir lloc a principis de juliol i que va estar a punt d'atrapar un altre vehicle, la Diputació de Lleida es va comprometre a construir una variant en aquesta part. Navarra ha explicat que en aquests moments estan pendents de saber quin traçat es fa.