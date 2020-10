Segona defunció per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya des de l'inici de la pandèmia

L'Hospital de Cerdanya ha registrat en les darreres hores la segona defunció derivada del covid-19 des que va començar la pandèmia. Així ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Puigcerdà, amb dades del mateix centre hospitalari. Es tracta d'una dona de 61 anys, que prèviament havia estat ingressada en un centre de l'Alta Cerdanya amb pluripatologia. La primera defunció per covid-19 a l'hospital transfronterer es va produir a l'inici de la pandèmia, el 31 de març, concretament.

Pel que fa a la situació epidemiològica de l' Alt Pirineu i Aran, al conjunt de la regió sanitària el risc ha pujat lleugerament les últimes 24 hores, segons les dades ofertes per Salut. Així, ha passat de 330,80 a 336,88, mentre que la taxa de velocitat de la malaltia (Rt), ha passat d'1,11 a 1,23. Recordem que si supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa als nous casos, en les últimes 24 hores se n'han notificat 14 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.463.

Milloren l'Alt Urgell i el Pallars Jussà

Per comarques, el risc baixa en dues de les que presenten una situació més delicada, l' Alt Urgell i el Pallars Jussà. En el primer cas, passa de 561,16 a 516,34, mentre que l'Rt cau d'1,47 a 1,41. A la Seu, i segons dades de l'Ajuntament urgellenc, el risc també baixa, de 613 a 553, mentre que l'Rt passa d'1,47 a 1,43. Ara mateix, al Sant Hospital hi ha 4 persones ingressades per covid-19.

El Pallars Jussà, mentrestant, trenca la dinàmica ascendent dels darrers dies i passa d'un risc de 422,64 a un de 295,80. L'Rt, que havia arribat a superar el 3 fa pocs dies, també baixa i passa de 2,22 a 1,55. Ara mateix, i segons Salut, no hi ha ciutadans dels Pallars ingressats a l'hospital per covid-19.

Empitjoren Cerdanya i l'Aran

Per contra, la situació empitjora a Cerdanya i a l' Aran. En el primer cas, el risc passa de 356,88 a 482,05, mentre que l'Rt torna a superar la barrera de l'1 i puja de 0,85 a 1,31. Ara mateix, a l'Hospital de Cerdanya hi ha tres persones ingressades per covid-19 i dues més pendents de diagnòstic. A l'Aran, mentrestant, el risc passa de 283,98 a 294,88 i l'Rt puja de 0,98 a 1,19. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la vall hospitalitzades per covid-19.

Finalment, la situació es manté igual al Pallars Sobirà i a l' Alta Ribagorça. En el primer cas, la comarca continua en risc moderat (68,98) i una Rt d'1, mentre que en el segon, el risc segueix sent molt baix (8,33) i l'Rt es manté en 0,29.