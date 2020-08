Sociòpates

Fa poc, uns brètols -per dir-los d'alguna manera educada- van tornar a embrutar el pas de vianants de davant del Consell Comarcal de Cerdanya, que havia estat pintat prèviament amb els colors de la bandera LGTBI, el primer cop, durant les celebracions de l'Orgull LGTBI. Des de llavors, en quatre ocasions, i sempre amb nocturnitat i sense donar la cara, algú repinta el pas de vianants amb pintura negra. El primer cop, podia passar per una bretolada o una simple mostra d'intolerància, tantes com n'hi ha per desgràcia darrerament. Però aquesta insistència malaltissa de no deixar-ne passar ni una em fa sospitar d'alguna conducta malaltissa, algun tipus de sociopatia profunda, perquè això és massa repetitiu i té tocs d'una certa mala bava impresentable.

És evident que a la nostra societat hi ha elements que no accepten la diversitat sexual, com no accepten tantes i tantes coses. És per això que aquests símbols són importants. Caldrà repintar el pas de vianants tants cops com calgui i si és precís, posar una càmera de vigilància, perquè encara que no puguem tenir un policia a cada cantonada, hi ha coses que no es poden deixar passar.

Lamento profundament que a la meva vila es produeixin atacs d'aquesta tipologia i m'entristeix profundament saber que potser em creuo al llarg del dia amb l'autor o autors d'aquestes fastigoses mostres d'intolerància. Però si tant creuen en allò que fan, que donin la cara i es manifestin pacíficament, però a cara descoberta. Això de fer-ho d'amagatotis i amb nocturnitat ja denota quin tipus de covards són.