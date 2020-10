Tercera convocatòria d'ajudes pels efectes del covid-19 a la Seu d'Urgell

L' Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert una tercera convocatòria per demanar ajudes per a persones a l'atur o amb ERTO a causa del covid-19. Tal com ha explicat el consistori, aquesta nova convocatòria s'inicia aquest dimecres i s'allargarà fins al pròxim 31 d'octubre. Aquests ajuts, remarquen, "tenen com a objectiu pal·liar els efectes que ha provocat en les persones empadronades a la Seu d'Urgell la pèrdua de la seva feina o que hagin patit un ERTO per part d'empreses amb seu social a la comarca, des del 9 de març".

Aquest és un ajut que s'estableix en forma de targetes-moneder, que es podran utilitzar només en comerços de la Seu d'Urgell. La mesura, assenyalen des de l'Ajuntament, "beneficia, per un costat, a les persones de la ciutat que han vist alterada la seva situació laboral a causa de la pandèmia, i alhora, es contribueix a dinamitzar l'economia local".

Els ajuts estan adreçats a persones empadronades a la Seu d'Urgell i s'estableixen els següents imports: per a les persones que s'hagin quedat a l'atur i no rebin cap prestació l'ajut serà de 400 euros; per a les persones que s'hagin quedat a l'atur i rebin una prestació d'atur l'ajut serà de 250 euros; i per a les persones que treballin a empreses de la ciutat o comarca i hagin patit un ERTO l'ajut serà de 100 euros.

Per tal de sol·licitar l'ajut cal omplir el formulari telemàtic disponible al web de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Les persones que no puguin demanar aquest ajut telemàticament ho podran fer de manera presencial demanant abans cita prèvia trucant al 973 351511. Cal recordar que aquests ajuts es van obrir en primera convocatòria del 20 de juliol al 20 d'agost i en una segona convocatòria de l'1 al 14 de setembre.

Compromís proposa noves mesures

D'altra banda, el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament, Compromís per la Seu farà arribar aquesta setmana a l'equip de govern una proposta amb noves mesures per fer front a la situació que s'està produint arran de la nova onada de la pandèmia i que "ha provocat un increment de persones en situació vulnerable i el tancament de molts bars i restaurants".

En aquest sentit, han assenyalat que "per poder garantir una alimentació suficient i saludable a totes les persones i famílies cal millorar de forma urgent l'aportació que reben els usuaris del projecte Aliments per la Solidaritat". L'Ajuntament, afegeixen, "ha d'aportar més recursos per poder oferir aliment fresc suficient, especialment a famílies amb infants". Per altra banda, assenyalen que "es fa imprescindible fer arribar a la Generalitat la necessitat d'ampliar les beques de menjador del 100 %, que actualment són minoritàries". Des del grup assenyalen que "les beques parcials no solucionen el problema, ja que els infants i adolescents han de menjar bé i acompanyats cada dia al llarg de tot el curs escolar".

Des del grup també indiquen que "les persones grans que viuen soles, les persones amb malalties cròniques, malalties o trastorns mentals o amb addiccions sovint mostren apatia cap a l'alimentació i el seu estat d'ànim no és el propici per cuinar". En aquests casos, afegeixen, "una part d'elles poden trobar resposta en l' atenció domiciliària, un servei que cal impulsar perquè arribi a tot aquell que ho necessiti. Per altres, la fórmula del tiquet menjador els hi suposaria no només un àpat equilibrat sinó també dinar en companyia".

En aquest sentit, indiquen que "en un moment en què bars i restaurants estan veient molt minvats els seus ingressos Compromís proposarà a l'equip de govern posar en marxa un projecte al qual es puguin adherir els bars i restaurants de la ciutat per poder oferir, per un preu raonable que estaria subvencionat per l'Ajuntament, un menú a persones en situació vulnerable".

Al darrer ple municipal, i tal com recull Ràdio Seu, l'equip de govern va mostrar-se d'acord a garantir la cistella bàsica d'aliments. Tot i això, va indicar que des del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell -que forma part d'Aliments per la Solidaritat- ja es treballa per aquest objectiu, en un context d'augment de sol·licituds aquest any per la crisi del coronavirus. També va recordar la feina que estan fent en aquest sentit entitats com Càritas, La Seu Solidària o la Creu Roja Alt Urgell.