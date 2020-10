Tercera defunció per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya

L' Hospital de Cerdanya ha registrat les darreres hores la tercera defunció per covid-19 des que va començar la pandèmia. Tal com ha informat el mateix centre, es tracta d'una veïna de Bellver de Cerdanya de 87 anys. Recordem que fa pocs dies es va produir la segona defunció al centre, en aquest cas una veïna de l'Alta Cerdanya.

Pel que fa a la situació epidemiològica, el risc de rebrot segueix pujant a la Baixa Cerdanya i en les últimes hores ja ha tornat a superar els 1.000 punts. Concretament, ha passat de 761,84 a 1.015, segons les darreres dades ofertes per Salut. La velocitat de contagi de la malaltia (Rt) també ha pujat, passant de 2,01 a 2,26. Recordem que si supera l'1, vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa a les hospitalitzacions, ara mateix, i segons el mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 3 persones ingressades per covid-19 i 3 més pendents de diagnòstic.

El risc també puja amb força a l' Alt Urgell, on en les darreres hores ha passat de 426,49 a 633,23. L'Rt també s'ha enfilat, d'1,17 a 1,42. A la Seu d'Urgell, el risc també creix força, passant de 535 a 806, mentre que l'Rt passa d'1,17 a 1,42. Pel que fa a les hospitalitzacions, recordem que el Sant Hospital s'ha hagut de reestructurar per afrontar el brot de covid-19 detectat aquesta setmana. Així doncs, ara mateix a la primera planta estan ocupats 10 dels 16 llits destinats a pacients aïllats per ser contactes de casos confirmats i 7 dels 10 llits habilitats per a malalts confirmats de covid-19. A la resta de l'hospital, només estan ocupats 2 dels 12 llits habilitats per a pacients sense covid-19 o que no són contacte directe. Els dos llits habilitats per a malalts crítics, mentrestant, segueixen lliures.

A l' Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà, que fa molt pocs dies estaven en risc molt baix o moderat, l'índex ha pujat les darreres hores fins a situar-se en situació de risc molt alt. A l'Alta Ribagorça, la detecció de cinc casos l'última setmana (després de prop d'un mes sense cap positiu) ha fet que el risc s'hagi enfilat fins als 291,46 punts (fa 24 hores era de 183,20), mentre que l'Rt ha passat d'1,57 a 2. Al Pallars Sobirà, la detecció de 8 casos aquests últims dies, mentrestant, han fet pujar el risc fins a 389,06 (fa 24 hores era de 160,49). L'Rt, en aquest cas, ha passat d'1,57 a 2,29. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la comarca ingressada a l'hospital per covid-19.

Per contra, la situació millora al Pallars Jussà i a l' Aran, tot i que les dues comarques segueixen en risc molt alt. Al Pallars Jussà, el risc baixa de 247,13 a 219,52, mentre que l'Rt passa d'1,20 a 1,11. Segons avança aquest divendres Pallars Digital, l'Hospital del Pallars ha demanat poder traslladar pacients de llarga estada a l'alberg de Tremp, per alliberar llits de cara a possibles nous ingressos de covid-19. A l'Aran, mentrestant, el risc de rebrot ha baixat lleugerament, passant de 559,67 a 524,15, mentre que l'Rt s'ha mantingut pràcticament igual, passant d'1,93 a 1,95. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la vall ingressades a l'hospital per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat de 425,97 a 561,18 i l'Rt ha passat d'1,45 a 1,67. Pel que fa als nous casos, en les últimes 24 hores se n'han notificat 55 més, de manera que des de l'inici de la pandèmia l'acumulat ja és de 1.544.