Tímid Sant Jordi d'estiu

Les principals poblacions de l'Alt Pirineu s'han sumat al Sant Jordi d'estiu, tot i que la celebració ha estat més tímida que un 23 d'abril tradicional. La Seu d'Urgell ha estat la ciutat de la demarcació que més ha celebrat la diada, amb una dotzena de parades de llibres i roses al passeig Joan Brudieu.

Per vetllar pel manteniment de la distància de seguretat s'ha delimitat el perímetre del recinte del passeig amb cinta i tanques. Per tal de complir les mesures sanitàries també s'han marcat els punts d'accés a l'espai i a cada entrada hi ha hagut personal de control prenent la temperatura dels assistents i facilitant gel hidroalcohòlic. L'ús de la mascareta a l'espai públic també ha estat l'altra mesura obligatòria més visible.

Tant els llibreters com els floristes han qualificat aquesta jornada com "atípica" i han coincidit a destacar que la gent compra per mostrar el seu "suport" als dos sectors. L'afluència de visitants a l'espai de les parades de llibres i roses no ha estat abundant però sí constant durant tot el matí. Els llibreters han apuntat que molta gent no s'havia assabentat de la celebració del Sant Jordi d'estiu. Molts en veure les parades s'han apropat a fullejar llibres i a comprar-ne algun.

Una de les llibreries amb parada al Passeig Joan Brudieu ha apuntat que aquest dijous són tres persones a la parada però el dia de Sant Jordi en són vuit. Només amb aquesta xifra ja s'evidencia el volum de vendes i visitants que han tingut en relació amb un Sant Jordi normal.

Els paradistes han trobat a faltar en aquest Sant Jordi d'estiu els grups d'escolars que sempre animaven i donaven vida a les parades. Molts d'ells tornaven a la tarda amb les famílies a comprar contes i llibres que ja havien mirat durant el matí, han apuntat alguns llibreters. Des de l'Ajuntament de la Seu s'ha volgut organitzar aquest espai amb parades de llibres i roses per mostrar el seu suport al sector i ajudar-los a tirar endavant.

Parades a la plaça de Santa Maria

A Puigcerdà, mentrestant, també hi ha hagut cert ambient de Sant Jordi a la plaça de Santa Maria, que és on se celebra habitualment la diada. En aquesta ocasió s'hi han congregat fins a quatre parades de llibres, tres d'establiments de la Vila i una quarta de l'Associació Llibre del Pirineu. Pel que fa a les floristeries, totes elles han optat per posar parada davant del seu establiment i no agrupar-se a la plaça. De fet, aquest dijous i divendres s'ha organitzat una activitat de botigues al carrer, un fet que ha ajudat a crear més ambient al centre de la vila.

Activitats i parades a Tremp

Pel que fa a Tremp, com sol passar cada Sant Jordi, les parades no s'han col·locat de forma unificada en un sol indret. Tot i això, el fet que la llibreria Singratalla, ubicada al passeig Doctor Pearson, hagi organitzat activitats, com ara presentacions o "cantacontes" infantils ha ajudat a animar l'ambient en aquesta cèntrica zona.

Des de la llibreria Bochaca, mentrestant, han optat per no muntar parada a fora per poder controlar millor l'aforament a dins de la botiga. El que han pogut constatar en les primeres hores de la jornada ha estat la gran demanda que hi ha hagut del llibre M'explico, de Carles Puigdemont. L'altra llibreria de la ciutat, la Central, propietària també de l' editorial Garsineu, sí que ha muntat parada a fora i, a més, ha aprofitat per treure les novetats que no van poder vendre per Sant Jordi. Pel que fa a les floristeries, una d'elles sí que ha muntat parada al passeig, mentre que l'altra ha optat per posar una taula al davant de l'establiment.