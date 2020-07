Torna el concurs Indrets de la Vall Fosca

Ja es poden presentar fotografies a la 16a edició del concurs de fotografia Indrets de la Vall Fosca, que organitza el departament de Cultura de l'Ajuntament de la Torre de Capdella. El concurs té com a objectiu fomentar la fotografia de la vall Fosca durant tot l'any, i no només a l'estiu, per tal de donar a conèixer l'indret en les diferents estacions de l'any a través de fotografies. El concurs inclou quatre categories: paisatges o indrets de la Vall Fosca; treballs, feines, o activitats que s'hi desenvolupen (imatges que reflecteixin activitats ramaderes, fauna humanitzada, agropecuàries, esportives, de lleure, etc.); pobles o elements de patrimoni de la Vall Fosca; i fauna salvatge i flora autòctones de la Vall Fosca.

La millor fotografia de cada categoria rebrà un premi de 238 euros. A més, a la millor imatge del concurs se li atorgarà un premi especial de 476 euros i un trofeu únic de ceràmica dissenyat per al concurs. El jurat està format per tres experts en fotografia vinculats amb el territori, un representant de la comissió de cultura i de l'Ajuntament i el guanyador o guanyadora del premi a la millor fotografia del concurs de l'any anterior.