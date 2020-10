Torna la neu

Després d'una setmana amb temps estable, el cap de setmana es torna a presentar mogut, meteorològicament parlant. Si el darrer cap de setmana de setembre va estar marcat per l'arribada de la primera nevada destacable de la temporada a l'Alt Pirineu i a l'Aran, el primer d'octubre no serà menys.



Aquest divendres, les precipitacions ja s'aniran estenent, des de primeres hores del dia, d'oest a est. Al matí seran febles, però a la tarda ja seran més intenses i plourà i nevarà amb ganes, sobretot al vessant sud del Pirineu i també al Prepirineu, amb especial incidència a la zona del Cadí, el Moixeró i el Port del Comte. El fet que el front arribi acompanyat de fred farà baixar l a cota de neu des dels 2.300 fins als 1.200 metres a la nit. Tot plegat, acompanyat de vent fort de sud-oest.



Un cop passat el plat fort de la precipitació, el dissabte s'aniran obrint clarianes, tot i que cal no refiar-se, ja que la borrasca tan profunda que hi ha al sud de França podria deixar anar alguna sorpresa. Al llarg del dia, les precipitacions de neu quedaran més circumscrites a les comarques més occidentals, és a dir l'Alta Ribagorça i l'Aran i, en menor mesura, els Pallars. En aquest cas, l a cota de neu ja pujarà dels 1.200 fins a situar-se al vespre als 1.800.



Finalment, diumenge farà un temps similar, amb alguna banda d'inestabilitat creuant el territori entre mig matí i mitja tarda i deixant ruixats al Pirineu i el Prepirineu. Més enllà de la Val d'Aran , l'Alta Ribagorça, el nord del Pallars i Andorra, no s'esperen precipitacions abundants. En aquest cas, la cota de neu se situarà al voltant dels 1.600 metres.



Aquesta informació ha estat elaborada en col·laboració amb Meteo Pirineus Catalans.