Tornen les visites guiades per l'Alt Urgell

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell han presentat aquest divendres la 16a edició del cicle de rutes guiades per la comarca, una iniciativa que enguany s'ha vist alterada per la crisi sanitària de la Covid-19. Així, la temporada s'inicia amb tres mesos de retard sobre la previsió inicial i amb deu rutes menys que les programades en un principi. El cicle s'obre aquest mateix dissabte amb una sortida nocturna a Castell-llebre, a càrrec del Grup Excursionista d'Oliana (GEO).

En la presentació de la temporada, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, i el vicepresident de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Sergi Parramon, han posat de manifest la importància de poder-la endegar després del confinament provocat per la pandèmia del coronavirus. A més, han insistit en el fet que les activitats es portaran a terme amb les màximes garanties de prevenció i seguretat sanitària.

Per participar a cadascuna de les sortides, les persones interessades caldrà que s'inscriguin prèviament per tal de poder controlar l'aforament i, alhora, per acollir-se a la cobertura de l'assegurança contractada per l'organització. Les inscripcions es poden fer per telèfon o per internet a Turisme de l'Alt Urgell, Turisme Seu o Turisme Oliana fins 24 hores abans de la sortida. Els inscrits hauran d'omplir també una declaració de salut.

La totalitat de les vint sortides programades fins a final d'any tindran caràcter gratuït i estaran acompanyades i guiades per experts coneixedors del territori i del seu patrimoni cultural i natural. Les temàtiques són d'allò més variades: culturals, naturals, astronòmiques o meteorològiques, entre altres. A més, estan pensades p er a tots els perfils de públics, de manera que hi ha des d'una visita a la ciutat de la Seu per conèixer-ne la biodiversitat i pensada per a famílies amb menors, fins a la volta als boscos de Sant Joan de l'Erm, per a persones avesades a fer llargs itineraris de senderisme.

Les sortides van adreçades tant a visitants com als mateixos veïns de la comarca. Uns i altres tindran l'oportunitat de conèixer espais d'interès natural, recórrer camins històrics i descobrir vestigis de la història de l'Alt Urgell. Són, en paraules de l'alcalde de la Seu, "eines per donar valor al nostre territori, un entorn privilegiat que és un dels nostres grans actius".