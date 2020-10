Tremp manté la Fira del Codony

L'Ajuntament de Tremp ha decidit mantenir la 19a edició de la Fira del Codony i, sempre que la situació sanitària es mantingui estable, incorporarà una sèrie de novetats, totes elles adequades a la normativa sanitària per garantir la seguretat i bon desenvolupament de la jornada. Tal com han explicat des del consistori, en primer lloc el recinte firal s'eixamplarà, ampliant la zona d'exposició de la plaça de Capdevila per tot el passeig del Pare Manyanet i fins la plaça Mercadal. Així, els expositors alimentaris i d'artesania es distribuiran al llarg de tota aquesta zona "amb la distància necessària per permetre una circulació fluida i evitar aglomeracions".

En segon lloc, es preveu que hi hagi menys activitats complementàries de les que es fan habitualment. Totes aquestes activitats, adreçades als visitants i professionals, es faran al mateix espai i tindran un accés limitat, mitjançant inscripció prèvia. A data d'avui està confirmada una presentació d'olis verds del Pallars, un taller d'elaboració d'allioli de codony i una demostració de cuina conduïda pel xef Sergi de Meià, acompanyat de restauradors locals.

A més, el programa es completarà amb dues activitats Cordeví, que tindran lloc el diumenge 1 de novembre: una recollida de safrà a la finca de Safrà del Pallars, amb esmorzar amb productes de Casa Badia i del celler Vila Corona; i una experiència enoartística a càrrec de Clara Peya i Sílvia Capell, al Celler el Vinyer, amb productes de la Carnisseria Castilló i el forn de pa Ribera.

L'organització ha fet una crida a la ciutadania per tal que no circuli pel recinte firal ni participi en les activitats en cas de tenir símptomes. També ha recordat la necessitat de fer ús de la mascareta, mantenir la distància establerta i utilitzar el gel hidroalcohòlic que l'organització posarà a disposició dels participants.