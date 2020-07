El comerç de Tremp regalarà targetes de descompte per incentivar el consum local

El Comerç Associat de Tremp (CAT) ha posat en marxa una campanya per incentivar el consum al comerç de proximitat durant l'estiu. L'objectiu és promoure el consum a les botigues del poble entre la població i el turisme. D'una banda, l'associació i l'Ajuntament de Tremp han organitzat per al dia 21 d'agost una festa dedicada al comerç, que han anomenat TrempCAT. Tal com han indicat des del consistori, l'esdeveniment es durà a terme seguint estrictament la normativa vigent per prevenir el Covid-19 i consistirà en una sèrie d'actuacions musicals breus a les zones comercials del poble. Aquestes tindran lloc entre les 19h i les 23h, horari en què les botigues i serveis adherits al CAT estaran oberts de manera extraordinària.

De manera paral·lela, l'associació ha iniciat una promoció a tots els seus establiments. Així, a partir d'aquesta setmana la clientela que efectuï compres en aquestes botigues rebran a canvi EUROCATS, unes targetes descompte equivalents a 0,20 euros. Aquests EUROCATS es podran acumular fins al dia de la festa TrempCAT, en el decurs de la qual es podran bescanviar de l'import de les compres que es facin fins al tancament, a les 23h.

En total, el CAT invertirà 1.000 euros en aquesta iniciativa, a la qual participen els cinquanta establiments associats a l'entitat. Per tal de fer difusió, tant de la campanya com de la festa, s'han repartit cartells a la ciutat i es penjaran banderoles de colors a les zones comercials i pancartes publicitàries a l'entrada de la ciutat. L'Ajuntament de Tremp col·laborarà en l'organització d'aquesta iniciativa a través del seu projecte de dinamització comercial al Pallars Jussà.