260x366 La Vall de Boí amplia la seguretat als passos de vianants de diversos nuclis. / AVB La Vall de Boí amplia la seguretat als passos de vianants de diversos nuclis. / AVB

L' Ajuntament de la Vall de Boí ha començat aquesta setmana la instal·lació de senyals d'advertiment als passos de vianants de la població de Barruera. L'objectiu és conscienciar els conductors que extremin encara més les precaucions dins del nucli urbà i així prevenir possibles accidents.

De moment la iniciativa va dirigida als pobles de la vall per on transcorren les principals vies del municipi, l'L-500 i l'L-501. És per això que aquests treballs s'efectuaran pròximament a les localitats de Boí i de Taüll.

Des del consistori assenyalen que aquest últim any han incrementat la inversió en senyals tan de circulació com d'aparcament per millorar el desplaçament i l'activitat de les persones, sobretot en èpoques d'alta ocupació.